Olivia Newton-John legendás fekete bőrszerelése rákos betegeken fog segíteni

A nadrág és a dzseki átszámítva 59 millió forintért kelhet el egy árverésen.

Olivia Newton-John a Grease című musicalben viselt fekete bőrdzsekijét és szűk fekete nadrágját is elárverezik szombaton azon a Los Angeles-i jótékonysági árverésen, amelynek bevétele a színésznő ausztráliai rákkezelési központját támogatja.

A híres szerelésben énekelte Newton-John partnerével, John Travoltával a You’re the One That I Want című számot az 1978-as musicalfilmben.

A Julien’s Aukciósház szerint az elromlott cipzárú nadrág és a dzseki mintegy 200 ezer dollárért (59 millió forintért) kelhet el.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő harmadszor küzd a mellrákkal. A színésznőt először 1992-ben diagnosztizálták a betegséggel. Ezt követően segített létrehozni Melbourne-ben az Olivia Newton-John Rák Wellness és Kutató Központot, amely a betegség testi és lelki vonatkozásaival is foglalkozik.

Az árverésen mintegy 500 kikiáltási tárgyra lehet majd licitálni. Köztük lesz a film eredeti forgatókönyve és az a rózsaszínű ruha is, amit Newton-John a film premierjére vett fel.

A színésznő elmondta, hogy hónapokig tartott, amíg kiválogatta az árverésre szánt tárgyakat, de már nem ragaszkodik a dolgaihoz, így nem volt nehéz tőlük megválnia.

Borítókép: jelenet az 1978-as Grease című filmből