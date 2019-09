Meghalt a Destiny's Child dalszerzője

LaShawn Daniels dolgozott többek között Lady Gagával, Whitney Houstonnal és Beyoncéval is.

Autóbalesetben életét vesztette LaShawn Daniels amerikai Grammy-díjas dalszerző. A Destiny’s Child, Lady Gaga, Toni Braxton és mások számos slágerének komponistája kedden, 41 évesen hunyt el Dél-Karolina államban.

A Big Shiz néven ismert dalszerző halálhírét felesége, April erősítette meg a Twitteren – írta a bbc.com.

LaShawn Daniels 2000-ben kapott Grammy-díjat az R&B-dalok kategóriájában a világhírű popcsapat, a Destiny’s Child számára más szerzőkkel együtt írt Say My Name című számért. Hét további alkalommal jelölték Grammyre, például Tamar Braxton (Love and War) és Toni Braxton (He Wasn’t Man Enough, The Boy Is Mine) dalainak társzerzőjeként.

Dolgozott Lady Gagával, Whitney Houstonnal, Michael Jacksonnal, Brandyvel, Beyoncéval és Jennifer Lopezzel is.