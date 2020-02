Márciusban érkezik az X Ambassadors új kislemeze

A Belong március 6-án jelenik meg, és a nagyzenekari kísérettel íródott, Everything Sounds Like A Love Song már meghallgatható róla.

„Ez a szám arról az érzésről szól, amikor hiányzik életed szerelme.

Amikor minden, amit látsz, hallasz, érzel rá emlékeztet, és arra, hogy milyen fájdalmas is ezt a sok szépséget látni, ha éppen összetört a szívünk. Olyan mintha az egész univerzum veled játszana.

Ezzel a dallal néhány kedvenc művészünk – Aretha, Marvin Gaye, Ray Charles, Joe Cocker, The Band, The Staples Singers – előtt is tisztelgünk, ők mindannyian az új kislemezünk anyagát is inspirálták” – nyilatkozta Sam Nelson Harris, a csapat frontembere.

Az X Ambassadors második nagylemeze, az Orion tavaly jelent meg, a rajta szereplő dalok pedig az emberi tapasztalatok széles skáláját felölelik, a testvéri kapcsolatoktól az életünkben megjelenő akadályokig. A Boom, a Hey Child és a Hold You Down hamar közönségkedvenccé váltak, utóbbi ráadásul a frontember, Sam Harris és testvére, a billentyűs Casey Harris szoros kapcsolatáról szól.

Tavaly májusban a Microsofttal közösen

egy alkalmazást is kifejlesztettek, melynek segítségével a látássérültek is megtapasztalhatják a videoklipek élményét.

Ez a téma nem véletlenül ennyire fontos a zenekarnak, Casey Harris ugyanis gyermekkorában Senior-Loken szindróma következtében megvakult.

Az X Ambassadors két nappal az EP megjelenése után, március 8-án koncertezik először Budapesten, a Barba Negra Music Clubban.

Borítókép: a zenekar tagjai, Adam Levin, Sam Harris, Casey Harris a az American Music Awards-on