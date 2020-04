Lady Gaga 35 millió dollárt gyűjtött a koronavírus-járvány elleni harcra

Lady Gaga jótékonysági szervezete, a Global Citizen 35 millió dollárt gyűjtött össze a koronavírus-járvány elleni harc támogatására és bejelentette egy nagyszabású televíziós est megrendezését Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish és más sztárok részvételével.

A szervezet hét nap alatt gyűjtötte össze a 35 millió dollárt, amellyel az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) támogatják.

A One World: Together At Home, című műsort április 18-án fogják sugározni közép-európai idő szerint éjjel két órakor az ABC, az NBC, a CBS, az iHeartMedia és a Bell Media hálózatok.

„Be akarjuk mutatni ezt a páratlan kulturális mozgalmat, és meg akarjuk ünnepelni, bátorítani akarjuk az emberi szellem hatalmát”

– mondta hétfői sajtótájékoztatóján Lady Gaga.

A tévéműsort közvetíteni fogja a YouTube, az Apple, a Facebook, az Instagram, a Twitter és más platformok, és olyan hírességek kapcsolódnak be mások mellett, mint Elton John, David Beckham, John Legend, a Coldplayből Chris Martin, Andrea Bocelli, Billy Joe Armstrong, Lang Lang, Alanis Morissette és Keith Urban.

Lady Gaga elmondta, hogy további adományokat tervez gyűjteni, de ez a műsor nem ezt szolgálja.

„Tegyétek el a pénztárcátokat és üljetek le, élvezzétek a showt, mindannyian megérdemlitek”

– hangoztatta.

Stephen Colbert, Jimmy Fallon és Jimmy Kimmel lesznek a műsor házigazdái, és bemutatják a vírus által érintetteket, ünnepelni fogják a frontvonalban, az egészségügyben dolgozókat.

Borítókép: Lady Gaga amerikai énekes-színésznő a Csillag születik (A Star Is Born) című filmje londoni bemutatóján 2018. szeptember 27-én