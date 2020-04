Koronavírus okozta a Csillagok háborúja színészének halálát

Andrew Jack színész és beszédtanár nem sokkal azután elhunyt, hogy megfertőződött a koronavírussal – erősítette meg a szomorú hírt a BBC-nek szóvivője.

Actor Andrew Jack, who portrayed Caluan Ematt in THE FORCE AWAKENS and THE LAST JEDI, has passed away at the age of 76 years old due to #COVID19 complications. pic.twitter.com/YSIxkxvbga

A sztár szerepelt több Csillagok háborúja-moziban is, Az ébredő erőben, Az utolsó Jedikben, és a Solo: Egy Star Wars-történetben. A Gyűrűk Ura-filmek forgatásakor pedig beszédtanárként működött közre.

Andrew-nak sajnos nem teljesülhetett utolsó kívánsága, hogy lássa feleségét, ő ugyanis Ausztráliában került karanténba.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF

