Kalapács alá kerül B.B. King Lucille nevű gitárja

A várakozások szerint akár százezer dollárért (28,4 millió forint) is elkelhet idén ősszel egy Los Angeles-i aukción B.B. King egyik Lucille nevű gitárja, amelyet 80. születésnapjára kapott ajándékba a világhírű blueszenész – írja a Híradó.

B.B. King's "Lucille" guitar going up for auction https://t.co/22zcsW9MGW pic.twitter.com/JJyy7XVMKj

— billboard (@billboard) July 23, 2019