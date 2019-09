Ismét Vasember lesz Robert Downey Jr.

A Digital Spy számolt be arról, hogy a részben Magyarországon fogatott Fekete Özvegy-filmben újra láthatják rajongói a Robert Downey Jr. által megformált Vasembert.

A Disney eddig nem kommentálta a hírt, de a filmes portálok kész tényként kezelik, hogy a Végjátékban a végzetükkel találkozó Tony Stark és Natasha Romanoff megint együtt szerepel majd. Ők ketten a múltban élnek tovább. Egyelőre nem tudni, hogy az 54 éves Robert Downey Jr. ismét forgatni fog-e a Marvellel, vagy régi felvételekkel oldják meg a cameo szerepét.

Robert Downey Jr. will return as Tony Stark one last time in Black Widow.

Watch Now 🎥: https://t.co/SKMutyj0Qk pic.twitter.com/6zEqUTC4ro

— Marvel Universe (@77MCU) September 17, 2019