II. Erzsébet postán küldött ajándékot alattvalóinak

A királynő, aki április 21-én ünnepli 94. születésnapját, kicsiny erszényekben emlékérméket küldött 94 férfinek és 94 nőnek, számuk az uralkodó életkorát tükrözi – közölte csütörtökön a Buckingham-palota.

II. Erzsébet hagyományosan egy nagycsütörtöki királyi istentisztelet keretében ajándékozza meg alattvalóit társadalmi tevékenységük, érdemeik elismeréseként.

🔔 Thomas Brock, aged 101, is the oldest active bell-ringer in the world, having rung the bells at his local church, St Mary’s, Sunbury-on-Thames, since the age of 7. He is the oldest recipient of the Maundy money this year. pic.twitter.com/C8Ni6PWdOm

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2020