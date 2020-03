Gyermekei miatt különköltözött Robbie Williams

Az énekes Ausztráliában dolgozott, ezért a felesége nem engedi be a házba.

Gyermekeik védelme érdekében különköltözött Robbie Williams és felesége, Ayda Field. Nem a viszonyuk romlott meg, hanem az énekes Ausztráliában dolgozott, a koronavírus-járvány miatt pedig úgy döntöttek, önkéntes karanténba vonul a Take That egykori sztárja – írja a Ripost.

A színésznő egy videót is megosztott arról, hogyan érintkeznek most a férjével. Robbie Williams a kertben, az erkély alatt állva beszélgetett Aydával, aki viccesen meg is jegyezte, hogy ez olyan, mintha csak a Rómeó és Júlia erkélyjelenete lenne.

Williams elég egyedire vette Rómeó figuráját és olyan tájszólással beszélt, amit még a felesége se igen értett meg…

A párnak egyébként négy gyermeke van, a 7 éves Theodora, az 5 éves Charlton, a 18 hónapos Colette és az újszülött Beau.