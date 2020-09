Elhunyt Erick Morillo, az I Like To Move It című sláger szerzője

Pár nap múlva lett volna egy bírósági meghallgatása.

Elhunyt 49 éves korában Erick Morillo nemzetközileg elismert dj, az I Like To Move It című sláger megalkotója – írja a BBC.com. A helyi rendőrség közlése szerint holtan találták otthonában Miami Beachen.

Halála egy hónappal azután következett be, hogy letartóztatták, amiért szexuálisan zaklatott egy másik dj-t, amikor közös fellépése volt a nővel.

Morillo tagadta a szexuális zaklatás vádját, de végül feladta magát, miután az ilyen esetekben alkalmazott tesztvizsgálat gyanúsítottként azonosította őt.

Morillo 1994-ben Reel 2 Reel néven adta ki az I Like To Move It című dalát, amely retróslágerként újabb sikereket ért el, amikor feldolgozták a 2005-ös Madagaszkár című animációs film betétdalaként.