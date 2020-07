Egy szál zongorával adott online koncertet Nick Cave

A felvételt pár nap múlva lehet megnézni.

Nick Cave, egy zongora, és a híres londoni Alexandra Palace… senki és semmi más. Ez látható azon a júniusban készült, Idiot Prayer című koncertfelvételen, aminek az online bemutatójára július 23-án kerül sor.

A járványhelyzet teremtette új realitásokhoz alkalmazkodva Nick Cave a világ összes tájáról egyszerre invitálja a rajongókat egy különleges, nagyjából másfél órás koncertre.

Az előadás során saját életművéből játszik el 20 dalt, köztük olyan tételeket is, amiket csak ritkán vagy még sosem lehetett így hallani.

A különleges alkalom egyfajta hiánypótlás, hiszen eredetileg ezen a nyáron zajlott volna a Ghosteen lemezbemutató turné, amit jövőre kellett halasztani: Budapesten 2021. május 13-án játszik majd teljes valójában a Nick Cave and the Bad Seeds, a Papp László Budapest Sportarénában.

A július 23-án bemutatásra kerülő Idiot Prayer (Idióta ima) koncepciója 2019-ben született meg, amikor Cave beszélgetős esteken adta elő egy-egy dalát, sokszor az eredetitől eltérő, kibontott, átdolgozott változatban. Nick már a lemezfelvételen gondolkodott, amikor a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra minden megállt: a stúdiók, koncerttermek egyaránt bezártak, és a világra kísérteties, önreflexív csend telepedett.

Nick ekkor döntött úgy, hogy egyben filmre veszi a dalokat, és ehhez kezdett egy kis csapatot gyűjteni: a felvételeket Robbie Ryan operatőr készítette (A kedvenc, Házassági történet, American Honey), Nick Emerson (Lady Macbeth, Emma, Greta) vágta, a hangmérnök pedig Dom Monks volt. A háttérben persze még jó pár szakember, így technikusok, vagy éppen a helyszín munkatársai is részt vettek – illetve olyan egészségügyi szakemberek, akik mérőszalagok, maszkok, lázmérők és sok-sok kézfertőtlenítő segítségével teremtették meg a biztonságos körülményeket a felvétel készítése során.

Az Idiot Prayer Nick Cave két korábbi filmje, a 20,000 Days on Earth és a One More Time with Feeling című alkotásokkal együtt képez egy immár lezártnak tekinthető trilógiát.

Az Idiot Prayer egy hiábavaló ima – egyedül az Alexander Palace-ban. Remélem a nézőknek legalább annyira tetszik majd, mint amennyire mi élveztük a felvételét

– tette hozzá Nick Cave.

Július 23-án, magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a digitális világpremier, a felvételt pedig csak egyszer, a premier idején lehet majd online megtekinteni, és azt megállítani vagy visszapörgetni sem tudjuk majd a lejátszás során.

Jegyeket is csak online vásárolhatunk, a www.nickcave.com oldalon.

Élőben jövőre, 2021-ben láthatjuk majd a zenekart: a Nick Cave and The Bad Seeds május 13-án játszik a Papp László Budapest Sportarénában.