Drew Barrymore vendége: a hétéves Drew Barrymore

Ezen a héten volt 38 éve, hogy az akkor 7 éves gyereksztár, Drew Barrymore szerepelt Johnny Carson talkshow-jában – írja a Híradó.

Akkoriban már két tévéfilmmel és a Változó állapotok című mozival a háta mögött kapta meg az E.T.-ben a szerepét, és nyilvánvalóan egész Amerika imádta.

Így hát mi is lehetne stílszerűbb annál, mint hogy a saját műsort kapó színésznő ezt az interjút felelevenítve reklámozza új show-ját?

Looks like @DrewBarrymore found her first guest, and she has future talk show host written all over her! #DrewBarrymoreShow premieres September 14. Check local listings. pic.twitter.com/v2tsGI1upt

— The Drew Barrymore Show (@DrewBarrymoreTV) July 30, 2020