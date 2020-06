Dennis Quaid feleségül vette 39 évvel fiatalabb kedvesét

Negyedszer is megnősült a most 66 éves Dennis Quaid, a feleség pedig nem más, mint a 27 éves Laura Savoie. A pár tavaszra tervezte a lagzit, a koronavírus-járvány azonban átírta a szerelmesek terveit. Azt azonban már nem kötötték a nyilvánosság orrára, meddig halasztják a nagy napot – írja a hirado.hu.

A People magazin azonban exkluzív cikkében bejelentette, hogy Dennis és Laura immáron férj és feleség. A pár június 2-án mondta ki az igent Santa Barbara egyik tengerparti szállodájában. A szertartás igen szűk körben zajlott, ugyanis a páron és a lelkészen kívül állítólag senki sem volt jelen a ceremónián. A barátoknak és rokonoknak egy későbbi időpontban szervezik meg a lagzit.

„Ahogy belenéztem a szemébe, ő volt a legszebb menyasszony” – nyilatkozta Quaid a magazinnak, akik képet is közöltek az ifjú pár esküvőjéről.

