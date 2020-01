A death metál egyik legsikeresebb bandája visszatér Budapestre

A kezdetek dallamos death metálja 20 éves pályafutása során egyedi hangzásvilággá fejlődött.

In Flames koncert 2020. május 22-én a Barba Negra Trackben!

Az In Flames 1990-ben alakult Göteborgban, és a dallamos death metál egyik megteremtőjeként vált világhírűvé. 13 stúdióalbummal, számtalan sikeres világkörüli turnéval, több millió eladott lemezzel és hatalmas rajongói bázissal az In Flames megállíthatatlan erőnek bizonyult a kemény zene területén.

Svédország vezető metál együttese soha nem torpant meg 20 éves pályafutása során. A kezdetek dallamos death metálja azóta egyedi hangzásvilággá fejlődött, amely lemezeiken is megmutatkozott, különösen az A Sense of Purpose', a Sounds of a Playground Fading, a Siren Charms anyagokon, vagy legújabb albumukon, az I, The Mask-on, amelynek felvételei Los Angelesben zajlottak, a többszörös Grammy-jelölt producer, Howard Benson közreműködésével. Az eredmény: slágerlista első hely az amerikai rock listán, valamint Svédországban és Ausztriában, és második hely Németországban.

A világszerte kedvelt banda már olyan zenekarokkal turnézott, mint a Judas Priest, az Avenged Sevenfold vagy a Disturbed, miközben hatással voltak a mai népszerű rock- és metál előadókra. Az In Flames egy olyan együttes, amelyre a rajongók világszerte támaszkodhatnak, és támogatja a Jesterheads tagjait, hogy éljenek az „In Flames We Trust”, vagyis az “Erős várunk nékünk az In Flames” szerint.

A budapesti fellépésre jegyek január 24-én 11 órától kaphatók a www.livenation.hu, www.funcode.hu és https://jegy.rock1.hu oldalakon.