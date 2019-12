1,7 milliárdszor játszották le 2019 leghallgatottabb dalát

Lehet tippelni, ki írta a nótát.

Drake és Ed Sheeran vezeti az évtized legtöbbet streamelt előadóinak listáját a Spotify-nál – írta a BBC hírportálja.

Drake kanadai rapper áll az első helyen 28 milliárd streameléssel. Legnépszerűbb számát, a One Dance című dalt 1,7 milliárdszor játszották le rajongói.

Drake-et a brit Ed Sheeran követi a listán, akinek legnépszerűbb dalát, a Shape of You-t 2,4 milliárdszor hallgatták meg, ezzel a 2010-es évek legtöbbször meghallgatott száma lett.

Az évtized első öt legtöbbet streamelt előadója közé sorrendben Post Malone, Ariana Grande és Eminem jutott még be.

A Spotify szerint 2019 legtöbbet hallgatott száma Shawn Mendes és Camila Cabello Senorita című dala lett. A júniusban megjelent számot egymilliárd alkalommal hallgatták meg a streamingszolgáltatónál. Alig valamivel lemaradva, 990 millió streammel követi Billie Eilish dala, a Bad Guy.

Eilish debütáló lemeze, a When We All Fall Asleep Where Do We Go az év legnépszerűbb albuma lett. Először fordult elő, hogy egy női előadó került a Spotify év végi felmérésének csúcsára.

Nagy-Britanniában azonban Eilish csak másodhegedűs Lewis Capaldihoz képest, akinek bemutatkozó lemeze, a Divinely Uninspired To A Hellish Extent listavezető lett a szigetországban.

Borítókép: illusztráció