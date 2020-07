Újra koncertek és bulik várnak a siófoki Plázson

A Balaton legszebb, fehérhomokos strandján, a Plázs Siófokon egyelőre az Aréna és a kisebb helyszínek fogadják – limitált számban – a vendégeket, de a szervezők már július 18-tól szeptember közepéig összeállították a koncertek listáját is.

Az elkövetkező két hétvégén is az engedélyezett max. 500 fős bulik töltik ki a balatoni ellazulás epicentrumaként emlegetett Plázs programtábláját, s minden pénteken és szombaton több helyszín közül is válogathatunk. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve és betartva azonban a bulik mellett július 18-tól már újra koncertekre is járhatunk a Plázsra.

Az legendás Palace hagyományait tovább vivő Arénában már beindult a Metzker Viktória & Friends sorozat, melyben az elkövetkező hetekben a rezidens mellett – többek között – BSW, Rico & Miss Mood, Dj Lennard, Cashtag és T.Danny lesznek a vendégek.

Július 3-tól – minden pénteken – Habparty csalogatja látogatókat a Plázs Music Terrace-ra, szombatonként pedig három helyszínen pörög a buli.

Július első szombatján például már délelőtt izzik a fehér homokos part, este 20:00-tól pedig a Beach Stagen folytatódik a buli. Fellép majd Daniel Nike, Andrewboy, Dj Christopher, Janett, Rick Sawyer és NoNameLeft. Az Plázs Arénát a Never Say Never csapata veszi be, Plázs Music Terrace-on pedig indul az ingyenes sláger terasz.

Az elkövetkező hétvégeken pedig lesz majd – többek között – Be Massive Sunset X Truesounds Music Sunrise party, Irigy Hónaljmirigy élő koncert és Gicccs Party, Rakonczai Piano, Bed Beach Classic Bárány Attilával és Antonioval és még sokan mások.

Augusztus közepétől pedig újra régi fényében üzemel a Plázs. A teljesség igénye nélkül olyan fellépőkkel, mint a Republic, az Edda, a Neoton, Kasza Tibi, Fenyő Miklós, a Follow The Flow, a Blahalouisiana, a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, vendég a New Level Empire valamint Majka & Curtis / ByeAlex és a Slepp.

És a zene mellett elmaradhatatlan program a Plázson a sport: július 11-től minden hétvégén (szombat-vasárnap) lesz Flying Ball amatőr strandröplabda kupa. Augusztus 15-16-án érkezik a Balaton-partra a nyár legnagyobb fitness eseménye, a Nestlé Fitness – Just Clear Beach Fitness Fesztivál. És persze lehet SUP-ot bérelni és erősödni a szabadtéri kondiparkban.