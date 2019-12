Öt zenekar indul közös országos turnéra jövő év elején

A 20 éves születésnapot ünneplő Kalapácshoz és a Dalriada muzsikusaihoz csatlakozik az Alcohol, a Continoom és a Palmetta zenekar.

A 20 éves születésnapot ünneplő Kalapács már a 2018-as “Örökfekete” utódján dolgozik, és a szintén készülő friss nagylemezét bemutató Dalriada muzsikusaival fogtak össze a Rock On! Tour-A névre keresztelt közös országos turnén. Hozzájuk csatlakozik a jövőre új albumot tervező Alcohol, Schrott Péter (Zártosztály, Tűzmadár) elektro-metal projektje, a Continoom, és a Kavalkád albumot követően Seregély Csilla énekesnővel a közelmúltban kiegészült Palmetta zenekar.

A Kalapács novemberben tért vissza egy négy állomásos brit turnéról, melynek keretében a Pokolgép legendás, az alapító énekessel készült lemezek korszakának legjobb dalait vitték színpadra Dublin, Omagh, London és Manchester városokban. Kalapács József az idei évet javarészt Rudán Joe-val közösen tölti a színpadon, jövőre viszont mozgalmas év várható a zenekar számára, hiszen a 20 éves jubileum mellett egy friss nagylemez is készülőben van.

A Dalriada a 15 éves jubileumot ebben az évben ünnepelte – a Nevergreennel közös Barba Negrában megrendezett születésnapi koncertet egy DVD anyag számára rögzítették is, amely várhatóan a készülő 10. nagylemezzel együtt fog megjelenni. Az “Őszelő” lemez jövő év elején érkezik, Ficzek András szerint mind hangolás, mind hangszerelés tekintetében frissítettek a lemezírás folyamatán, Szög szerint pedig a címhez hűen ezúttal az igazi őszies, melankólikus hangulat lesz az uralkodó. A Dalriada az elmúlt években komoly nemzetközi ismertségre is szert tett, visszajáró fellépői a legnagyobb európai metal fesztiváloknak, turnéztak Japánban, európa-szerte, és a Karib-tengeren hajózó óceánjárón zajló 70 000 Tons of Me­tal fesztiválon is felléptek.

Az Alcohol tagsága új dobossal egészül ki, a turnén pedig a 2018-as ‘Remélem zavarok’ lemez dalai fogják a fő műsort képezni a régebbi ismert dalok mellett, jövőre pedig terveik szerint ismét stúdióba vonul a zenekar, Csöviék következő anyagára nem kell tehát ismét majdnem 10 évet várni.

Mozgalmas időszakon van túl a folk rockos Palmetta is, tavaly a rengeteg vendéggel együtt készült “Kavalkád” album mellett az “Esztendőre vagy kettőre…” című gyereklemez is megjelent, majd aranylemez is lett. Ezt követően Amerikában is jártak, a lendület pedig idén sem csökkent, annak ellenére sem, hogy júliusban több év közös munka után Szebenyi Szilvia énekesnő távozott a zenekar éléről, akit Seregély Csilla követett a mikrofon mögött.

Több év termését hallhattuk végre idén év elején a “Not My War” című korongon – a Tűzmadár, és most már a Zártosztály éléről ismerhető Schrott Péter pedig a Continoom élén is kifejezetten aktív, és az elektronikus – industrial metal projekt dalaival ezt a turnét is erősítik.

ROCK ON TOUR-A 2020

Kaposvár: 2020. 02. 08.

Győr: 2020. 02. 15. (Dalriada nélkül)

Nyíregyháza: 2020. 02. 22.

Esztergom: 2020. 02. 29.

Eger: 2020. 03. 14.

Szeged: 2020. 03. 21.

Nagykanizsa: 2020. 03. 28.

Szolnok: 2020. 04. 11.

Tatabánya: 2020. 04. 25.

Budapest: 2020. 04. 18.

Borítókép: Kalapács József énekel a III. Balogvölgyi Rock Fesztiválon a szlovákiai Nagyabalogon 2013. június 29-én.