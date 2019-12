Oláh Gergő körül megfordult a világ

Oláh Gergő és családja másfél éve állt utoljára a Családvarázs kamerája elé. Akkor bővülő családról beszéltek és saját házról álmodtak. Mind a kettő teljesült mostanra: megérkezett Gergőékhez ugyanis Anna, és éppen újítják fel saját házukat.

Oláh Gergőék élete nagyot fordult az utolsó Családvarázs óta: nem csak a családjuk bővült, hanem az életterük is megváltozott, ugyanis nemrég Salgótarjánba költöztek. Az énekes azonban ezt kicsit sem bánja, hiszen mióta ott élnek, sokkal békésebbnek és nyugodtabbnak érzik az őket körülvevő világot.

„Itt nyugodt a lelkünk, itt leljük örömünket, itt vagyunk békességben, és az ember szerintem ott van jó helyen, ahol öröme van és békessége. És itt érezzük ezt”

– mondta Gergő.

A család egyébként mindig is vágyott egy „fészekre”, egy fix pontra, hiszen mint azt az énekestől megtudtuk, 11 éves házasságuk alatt 12 helyen laktak. Legutóbbi költözésüknek talán Niki, Gergő felesége örül a legjobban, hiszen neki a szülei és a testvérei is Salgótarjánban élnek, ráadásul sokkal több embert is ismer itt, mint Budapesten.

Ehhez az örömhöz még társul az az érzés is, hogy minden, amire az énekes és családja vágyott, mára valósággá vált. Gergő szinte gyermeki lelkesedéssel és őszinte boldogsággal mesélt arról, hogy mindig is nagy álmuk volt egy kertes ház, valamint az, hogy hegyen lakjanak, erdőközelben, és ez most teljesült. Új házuk ugyan még nincs teljesen készen, pár apróság hiányzik még a teljes felújítás befejezéséig, de már lakható, így Gergőék nem is vártak tovább a beköltözéssel.

A gyerekek is jól viselték az iskolaváltást, hiszen már az első héten szereztek barátokat. Bár a négy testvér nyüzsgése eleve betölti a házat, szüleik azonban akár öt vagy hat gyermeket is el tudnak képzelni maguk körül. Mindenesetre most boldogok együtt, hiszen ahogy Gergő mondta:

„Ez már az a család, amire mi vágytunk, és amit terveztünk.”

Az énekes és családja lázasan készül a karácsonyra is, amelyet idén otthonukban töltenek. Gergő büszkén mesélt a karácsonyi családi hagyományukról is, amelyet a mai napig tartanak, és amely szerint csak akkor engedik be a vendégségbe érkező családtagot, ha az énekel az ajtó előtt.