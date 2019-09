Megújult a L!fe.hu

A korábbinál frissebb, nőiesebb megjelenést kapott.

A New Wave Media Group női terméke új arculatának időzítése nem véletlen, hiszen a L!fe.hu lesz a magyar internetes piac legnagyobb szakmai konferenciájának, a közelgő Internet Hungary-nek az egyik kiemelt támogatója.

Az újjászületett L!fe.hu egy infotainment portál, amelynek

cikkei a nők legfontosabb kérdéseire adnak választ.

Legyen szó családról, egészségről, kultúráról, otthoni praktikákról, divatról vagy akár a sokszor tabuként kezelt intimitásról, hisz itt minden felmerülő kérdésre választ kaphat az olvasó, miközben a legfrissebb hazai és nemzetközi sztárhírekkel is találkozhat.

„Fontos célunk volt, hogy a L!fe.hu megjelenésében is ugyanazt a könnyed letisztultságot mutassa, mint ahogyan a tartalmaiban, ezáltal pedig még könnyebben fogyaszthatóvá váljon az olvasóink számára, mint korábban. Az új arculatunk legfontosabb eleme természetesen a logónk, ami játékossága és színvilága miatt is frissebb, fiatalosabb hatást kelt, mint a korábbi, de házon belüli tervezőink figyelme még arra is kiterjedt, hogy az oldalon használt betűtípusokat is egyszerűbbekre, modernebbekre cseréljék. A L!fe.hu megújulása azonban nem kizárólag a megjelenésben fog megmutatkozni, hiszen folyamatosan bővülő, minőségi tartalomszolgáltatásunkkal igyekszünk az eddigi olvasóink bizalmára rászolgálni, és új látogatókat is meggyőzni arról, hogy a L!fe.hu valóban az élet legjobb női oldala” –

nyilatkozta Szőke-Tasi Zoltán a L!fe.hu főszerkesztője.