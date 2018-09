Megrendezte élete első klipjét Szabó Győző

Decemberben újra jelentkezik az Álomutazó című népszerű mesemusical, idén hat előadást terveznek a szervezők. Szabó Győző videoklipet rendezett a darab egyik dalából.

Egy vadonatúj klip is elkészült az Álomutazó egyik legnagyobb slágeréhez, illeszkedve az iskolakezdéshez is, a Hekkeld meg a sulit! című dalhoz, amelyet a darabban Vigyor, azaz Ábel Anita énekel az Álomutazó főhősével, Tomival. A dalfilm érdekessége, hogy nem más rendezte, mint az Álomutazó Bárány szerepét játszó Szabó Győző, akinek ez volt az első ilyen jellegű munkája.

„A koncepció lényege, ami tulajdonképpen ennek a számnak a lényege – az eredeti produkcióban is -, hogy »dobd el az agyad, rossznak lenni mindig jó« és az, ami a darabban is történik, hogy egy adott ponton, kiborítva a tanárnőt, a gyerekeké lesz egy kis időre az iskola” – foglalja össze röviden a klip történetét Szabó Győző, aki bevallotta, hogy nagyon szeret gyerekekkel dolgozni, ahogy fogalmazott: „Szeretem a gyerekeket és ők is szeretnek engem, így aztán nem volt nehéz rávenni őket, hogy dobják el az agyukat.”

Az Álomutazó című mesemusical olyan világban játszódik, ahol már senki sem alszik, ezért senki nem is álmodik. Az emberek napi 24 órát dolgoznak, a gyerekek szinte az egész napjukat a suliban töltik, és csak azért mennek haza, hogy megcsinálják a házi feladatot. Az élet minden területét a mesterséges intelligencia irányítja, és még a pislogás is a hatékonyság elleni bűntettnek számít. A történet főhőse Tomi, a tízéves kissrác azonban egy álombárány segítségével harcba indul az álomvilág megmentéséért. A darabot Juronics Tamás rendezte.

Borítóképünkön Stohl András (b) és Szabó Győző az Álomutazó című családi mesemusicalben

MTI Fotó: Mohai Balázs