Megható videóval hívja segíteni követőit Kiss Ramóna

Különleges módját választotta az önkéntességnek Kiss Ramóna, aki vloggerként csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési segélyakciójához. A népszerű műsorvezető a közösségi oldalára feltöltött videóban végigkíséri az adomány útját egészen a rászoruló családig.

„Önkéntesként korábban is többször részt vettem az Ökumenikus Segélyszervezet munkájában, így pontosan tudom, hogy a hozzájuk beérkező adományokból valódi segítség lesz. Mindig óriási élmény ott lenni, amikor célba ér a segítség. Ezt szerettem volna megmutatni ebben a videóban, remélve, hogy az oldalam követői közül minél többen kapnak kedvet az adományozáshoz. Különösen is közel áll hozzám a Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója, hiszen a most beérkező adományokból 1000 rászoruló gyermek kaphat tanszereket” – buzdított adományozásra Kiss Ramóna.

Iskolakezdés együtt! – Kiss Ramóna Segíts Te is megtölteni 1000 rászoruló gyerekek iskolatáskáját tanévkezdésig! Ebben a videóban önkéntesünk, Kiss Ramóna megmutatja, hogyan tudtok segíteni, és hogy az adományotok tényleg célba ér! #iskolakezdesegyutt #okumenikus #segelyszervezet Közzétette: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – 2018. augusztus 28., kedd

Iskolakezdés együtt! címmel hetedszerre hirdetett országos pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 gyermek beiskolázásának támogatására. A segélyakció gyermekenként 10 ezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomagokkal szeretné segíteni a nehéz sorsú iskolásokat. Célkitűzés, hogy a segítség már az első becsöngetés előtt célba érhessen.

Online adományozni a segélyszervezet webes adományozási felületén, a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon lehet, ahol néhány kattintással és egy bankkártyával bárki tetszőleges összeget tud felajánlani.

