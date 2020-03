Lemezbemutató koncertet ad Kovács Nóri és zenekara

Az énekesnő populáris köntösbe bújtatja a népdalokat, hogy a fiatalok is könnyen befogadhassák.

Április 19-én délután 4 órától tartja Szabadon című új albumának lemezbemutató koncertjét Kovács Nóri és zenekara a budapesti Duna Palotában. A lemezen szereplő 12 szerzeményen túl további dalokat is bemutatnak másfél órás műsorukban.

– A csitári hegyek alatt, Tavaszi szél, Hull a szilva a fáról. Az a célom, hogy visszahozzam őket a köztudatba, hogy ismét közösen énekeljük őket. Populáris köntösbe bújtatom a dallamokat, hogy a fiatalabb korosztálynak is könnyen befogadható legyen, szívesen énekeljék, ugyanakkor szüleik, nagyszüleik is ráhangolódjanak a koncertre – árulta el Kovács Nóri.

– Sokan jártunk már úgy, hogy egy népdal ismerősen csengett a fülünkben, egy-két sorát talán még fel is tudtuk idézni, aztán ráeszméltünk, hogy nem tudjuk végig énekelni. Régen még daloltuk, hiszen általános iskolában tanultuk, de az már olyan rég volt, s azóta szinte teljesen elfeledtük

– vallja a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett és Nemzeti Értékként elismert előadóművész, 2017. Év Énekesnője és Magyar Kultúráért díjas dalszerző.

Az énekesnő immár több mint 15 éve alkot a népzene és a világzene műfajában, eddig 14 szólólemeze jelent meg.

Rendszeresen jár Erdélybe népdalokat gyűjteni, ahová a Duna Televízió stábja is elkísérte már. Munkásságát többek között a Duna TV is kiemelten kezeli: karácsonyi, húsvéti, és pünkösdi templomkoncertjeit rögzítették és sugározzák is a televízióban.

Borítókép: Kovács Nóri és zenekara