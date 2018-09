Kucsera Gábor: A fiammal cimborák vagyunk!

Míg a többi gyerek őrjöngött, ha ki kellett jönni a medencéből, neki egy szava sem volt.

Az olimpikon minden erejével azon van, hogy a példaképe lehessen a négy és fél éves fiának, Beninek. Bár Gábor a múltban hozott hibás döntéseket – köztudott, hogy az élsportolói karrierjének is a drogok vetettek véget –, mindezt esze ágában sincs eltitkolni a gyermeke elől – írja a Vasárnap Reggel legfrissebb száma.

Látva, miként beszélsz a fiaddal, abszolút úgy tűnik, hogy szigorú és következetes édesapa vagy. Így van?

Legalábbis igyekszem az lenni. Például az óvodában megtanult szabályokat – hogy miképpen kell viselkedni másokkal – otthon is betartatom Benivel, hogy később ne legyen gondja, ha be kell illeszkednie egy másik közösségbe. Noha az iskola messze van még, szülőként muszáj előrelátónak lennem. Rendszeresen beszélek a fiam óvónénijével, hogy mire figyeljünk oda, és ez eddig remekül működik. Pláne, hogy az anyja még akkor is babusgatja, amikor fegyelmezni kellene. Ennek köszönhetően én jelképezem otthon a szigort.

Van vita köztetek Szabinával abból, hogy mindig te vagy a rossz zsaru?

Szinte csak ebből van, máson nem is szoktunk összezördülni. Ha én azt mondom a fiamnak, hogy nem szabad, Szabina szíve meg ellágyul, és enged neki, abból kettőnk között lesz feszültség. Pedig nem engedhetjük, hogy a gyerek kijátsszon minket vagy hülyét csináljon belőlünk. Van, hogy legyintek, kapja meg Beni az anyjától, amit akar, de eljön az a pont, hogy rájuk szólok: Na, most már elég! Ilyenkor úgy érzem, mintha Szabina is a gyerekem lenne! De az is igaz, hogy amikor a fiammal játszom, olyannyira lemegyek gyerekbe, hogy a feleségem is hasonlóan érezhet.

Nehéz kihozni téged a sodrodból. Honnan ez a végtelen türelem?

A természetemből fakad. Egy halál nyugodt ember vagyok, ez a szerencséje Tápai Szabinának! (Nevet.) Ő egy rendkívül karakán, akaratos nő, de legalább belátja, hogy egyedül én tudom fegyelmezni őt. Beni meg a másik fele, őt sem kell félteni!

Hároméves korában olyan volt, mint egy kisördög.

Hát beszélőkéje, az van! Könnyen meglágyítja a szívedet?