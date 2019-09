Kovács Patrícia és Janklovics Péter is a Tankcsapda új klipjében

Kovács Patrícia színésznő, Janklovics Péter humorista és az Alma együttes frontembere Buda Gábor is szerepel a Tankcsapda, ’Szevasz Öcsém’ című videoklipjében. Októberben új lemezzel jelentkezik a debreceni rockzenekar, a most debütáló friss klip a ’Liliput Hollywood’ című album első kiemelt dalára készült, melyet öt nappal a hivatalos premier előtt már 150 szerencsés rajongó láthatott a Budapest Parkban egy zártkörű közönségtalálkozó keretében.

A várakozásokkal ellentétben, ezúttal egészen más oldalát mutatta meg a zenekar, a klip szereposztása is különlegesre sikerült, a banda tagjai mellett Kovács Patrícia színésznő, Janklovics Péter humorista és az Alma együttesből ismert Buda Gábor mellett több gyerek is szerepel a kisfilmben, többek közt Fejes Tamás és Sidlovics Gábor gyermekei is feltűnnek a filmkockákon. A klipben valamennyi szereplő izgalmas helyzetbe került, egytől-egyig teljesen más karaktert kellett hozniuk azzal szemben, mint ahogyan a néző már korábban megismerte őket.

„Mindenkivel nagyon jó volt a közös munka, bár a sok gyerekkel történő forgatás nem volt egyszerű.”

– jegyezte meg Gál András rendező. „Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a főszereplők ezt így bevállalták és megbíztak bennünk, hogy az általuk játszott karakterek miatt nem kerülnek kellemetlen helyzetbe. Kétségtelen, hogy kibillentettük őket a komfortzónájukból, de derekasan helytálltak.”

A főszerepet három olyan művész alkotja, akiktől azért a rockzenei közeg távol áll. A Tankcsapda éppen ezért is döntött mellettük, a ’Szevasz Öcsém’ önmagában is egy szórakoztató, laza, bulizós dal, azaz: „Nézni kell a képeket és örülni a zenének.”

„Nagyon nagy szeretettel fogadtam a felkérést.”- emlékezett vissza Buda Gábor, az Alma együttes alapítója. „Amikor meg kiderült, hogy mi lenne a szerepem, akkor már kevésbé, bevallom kicsit megijedtem. Aztán elengedtem, részben rábeszéltek, meg

azért belegondolva nagyon nagy megtiszteltetés egy Tankcsapda klipben szerepet kapni.”

„Borzasztóan örültem a felkérésnek, és amikor Fejes felvázolta nagyjából, hogy mi lenne a klip, akkor

három perc után mondtam, hogy gyerünk, csináljuk.”

– mesélte Janklovics Péter humorista. „Az, hogy Patrícia meg Gabi bevállalta ezt, ahogy odateszik magukat, azt mondtam, hogy semmi esetre sem akarok kimaradni. Örültem, hogy végre nem én ülök egy filmben a ”szopórolleren„, hanem Patrícia, így nagyon élveztem a forgatást.”

„Bennem is volt egy kicsi hezitálás, hogy nem követek-e el saját magammal szemben egy karaktergyilkosságot.”

– mondta Kovács Patrícia színésznő. „De aztán arra gondoltam, hogy ez egy színészi feladat, amit meg kell tudnom csinálni és ez csak színesítheti azt, hogy ilyenre is képes vagyok, meg pont az ellenkezőjére is.

És aztán nyilván én nagyon szeretem és nagyon tisztelem a Tankcsapdát, irgalmatlanul menő ez a 30 év amit letoltak, úgyhogy ez a két dolog meggyőzött arról, hogy én ezt bevállaljam.”

A Tankcsapda új lemezének első dala, biztos, hogy meglepi a rajongókat, ezáltal borítékolható, hogy bőven lesz miről beszélni, vitázni majd a közösségi média felületeken.

„Mostanában mindig a keményebb oldalunkat mutattuk a médiában, éppen ezért az volt a koncepciónk, hogy egy vidám, jó hangulatú videoklip legyen.” – jellemezte Fejes Tamás dobos.

„Mindenki érezze jól magát, nem kell nagyon gondolkodni, nem kell mindig nagy dolgokra gondolni. Mély tartalmat nem akartunk ebbe a sztoriba beletenni, most a Tankcsapda bulizós oldalát akartuk megmutatni.”

A ’Szevasz Öcsém’ valóban egy könnyedebb dal, a klipje egy szórakoztató, humoros kisfilm lett. Nyilván felmerül a kérdés, hogy akkor az új albummal kapcsolatban mire számíthatnak majd a rajongók.

„A jó hangulat is megjelenik az albumon, de nem ez lesz a gerince.” – árulta le Sidlovics Gábor gitáros. „Ez egy nagyon eklektikus lemez lesz, súlyos tételekkel, kimondottan elgondolkodtató nyomasztó szövegekkel és laza punkos témákkal is.”

„Szerintem egy nagyon komoly lemezt csináltunk.”

– tette hozzá Fejes Tamás.

Az októberben érkező ’Liliput Hollywood’ című album érdekessége, hogy vertikális borítója lesz, kétféle képet ad, attól függően, milyen szögből nézi az ember. A digitális és CD formátumok mellett, pendrive formájában is kiadja a zenekar, és egyszerre fog megjelenni a hazai MOL kutakon és Szlovákiában a Slovnaft töltőállomásokon.