Hajdu Steve igazából Joe akart lenni

Golfozik, gitározik, imádja az ütős vicceket. Hajdu Steve-et a Drága örökösök című sorozatban láthatjuk, de hamarosan napi rendszerességgel találkozhatunk vele a Life TV legújabb saját gyártású talkshowjában, a Bréking!-ben. Egy napos délután ültünk le beszélgetni, megtudtam tőle, hogy Vujity Tvrtko miért dorgálta meg annak idején, Kálloy Molnár Péter hogy lett a keresztapja és Magyar Attilával miért törnek a mulatós zene sztárjainak babérjaira – kezdi interjúját a Vasárnap Reggel újságírója, Tarnóczy Orsolya a lap legutóbbi számában.

Imádja a magyar tenger, de hol van a főhadiszállása?

Nekem a Balaton tényleg mindent jelent. Amióta az eszemet tudom, mindig a magyar tengerhez mentünk kikapcsolódni. A sógoromnak Balatonfüreden van egy csodás háza, oda szoktunk lemenni. A családban igazságosan elosztjuk, hogy éppen ki és mikor veheti birtokba a helyet.

Idén a külföldi nyaralás kimarad?

Abszolút, de egyébként is a belföldi turizmus hívei vagyunk. Igazi hortobágyi gyerek vagyok, ahogy meglátom Tiszafüred vonalát, felüdül a lelkem. Debrecen a másik fontos helyszín az életemben, hiszen a fiatalságom nagy részét ott töltöttem. Érdekessége a városnak, hogy bármikor leszállok a vonatról, mindig töltött káposzta illatot érzek. Télen és nyáron is ez az odőr száll a levegőben. Télen mondjuk savanyúbb az aroma, nyáron meg kicsit könnyedebb, kapros a fuvallat.

Szóval szeret enni, szereti a hasát.

Nagyon is, de most már kizárólag csak húsmentesen étkezem. Ez egy hosszú folyamatnak a része, a feleségemmel először a cukros üdítőkről szoktunk le, aztán jött a hús, most a szex van soron.

Mi a helyzet a dohányzással?

Erről jut eszembe egy vicc: a férfi elmegy az orvoshoz tüdőszűrésre. A vizsgálat után az orvos megkérdezi a pácienst: maga dohányzik? A férfi erre rávágja: csak szex után. Erre az orvos: mert ilyen szép, tiszta tüdőt régen láttam. Szóval huszonhat év után nekem is sikerült megszabadulnom a cigarettától. Régen minden egyes napomat úgy kezdtem, hogy megterveztem mikor és hol fogok dohányt venni. Képes voltam időjárástól függetlenül esőben, szélben, napsütésben, kánikulában és bármilyen helyzetben pöfékelni. Meg az autóban is, de a csikket nem a hamutartóba nyomtam el, hanem elegánsan kihajítottam az ablakon. Egyszer aztán álltam az Attila úton a pirosnál, a szokásos reggeli rituálém után arra lettem figyelmes, hogy valaki kopog az ablakomon. Ott állt előttem Vujity Tvrtko kezében az elnyomott csikkemmel és annyit mondott: Véletlenül el tetszett veszteni! Ez volt az a pont amikor az mondtam magamnak, akkor ennek véget kell vetni. Naponta két doboz cigit szívtam el, ma már egy se menne.

Mesélje már el, Istvánból hogy lett Steve?

– Kálloy Molnár Péter volt a keresztapám, vele egy középiskolába jártunk Debrecenben. Angolórán ki kellett írnunk a nevünket egy lapra, én Joe szerettem volna lenni, de mivel az István angol megfelelője a Steve, így ez került a papírra. Az osztálytársaim Steve-nek becéztek, az iskolában mindenki így szólított. Aztán Peti előbb elkezdte a Színművészetit, két évre rá követtem őt. A vizsga után mindenkinek elújságolta, hogy Steve-et, vagyis engem felvettek. Így rajtam ragadt.

Keresztapjával, Kálloy Molnár Péterrel tartják a kapcsolatot?

Hogyne, hamarosan bemutatjuk a közös filmünket a Pakolót, amit egy színdarab ihletett. A Bartha András barátom által írt előadást Böhm György rendezte és egyetlen egyszer mutattuk be a Játékszínben. A filmhez olyan kiváló kollégákat sikerült megnyernünk, mint Dengyel Iván, Harsányi Gábor, Sütő András és Szőllőskei Tímea. A történet két parkolóban játszódik, egy pasiról szól, akinek bármilyen nehéz dolog jön az életében, akkor is vicceket mesél.

Mintha önről mintázták volna ezt a figurát.

Mert ez rám lett írva. Ha történt velem valami rossz, akkor csak mosolyogtam a világra. A főiskola után a Székely Gábor-féle Új Színházban indult a pályám, utána tíz évig a Vígszínházban voltam, de onnan is vigyorogva távoztam. Azóta szabadúszók. De ahogy telik az idő, egyre fontosabb számomra, hogy tartozzak valahová. A Madách Színház 2007 óta biztos pontja az életemnek, Szirtes Tamás igazgató úr mindig gondol rám.

Mi a következő nagyobb feladata?

Az Aranyoskám című darab, aminek most lett volna a bemutatója, de a premier jövő május végére tolódik. Ebben a mostani helyzetben egyébként nagyon nehéz előre tervezni. Gaál Dániel fiatal stand upos kollégával közösen írtunk egy kétszereplős darabot, aminek a Beívelés hátulról címet adtuk. A sztori nagyjából arról szól, hogy a srác szeretne a Színház- és Filmművészeti Egyetem prózai szakára jelentkezni és van egy képzeletbeli barátja, akit én testesítek meg. Párszor léptünk fel vele, a nézők szeretik. Emellett a Hajdu you do? című önálló estemmel járom az országot, ami ötven perc felhőtlen szórakozás ígér.

Úgy tudom, hogy jelentős feladatot kapott a Life TV-nél, a nézők hamarosan napi rendszerességgel találkozhatnak majd önnel a képernyőn. Mit lehet tudni erről a felkérésről?

Augusztus 31-től a televízió legújabb délutáni talkshowját, a Bréking!-et fogom vezetni. Váltásban öt kiváló műsorvezető kollégámmal visszük majd a műsort, köztük Demcsák Zsuzsával, Holdampf Lindával, Várkonyi Andreával, valamint Berki Krisztiánnal. Minden adásra összeválogatunk érdekes, meghökkentő, megosztó cikkeket, videókat és témákat, amelyektől a vendégek kendőzetlenül elmondhatják a véleményüket. A műsorvezetői szerep nem áll tőlem távol, hiszen annak idején a Music Fm, Önindító műsorát Harsányi Leventével és Pordán Petrával közösen csináltuk. Ehhez a műfajhoz szerintem szükség van egy kis színészi vénára is.

A Drága örökösökben láthatjuk. Kihívás egy napi sorozatban szerepelni?

Mindenképp. Fiatal és tehetséges stábot ismertem meg, ami különösen inspirált. Most forgattuk le a befejező negyedik évadot, nagyon bízok benne, hogy a nézők legalább annyira szeretni fogják, mint a korábbiakat. Hamarosan ki fog derülni, hogy Ökörapátiban végül ki kapja meg Kálmán bácsi nagy örökségét.

Nagy szerelme a golfozás. Mikor jut erre ideje?

A szabadidőm nagy részét erre fordítom. Most is pont itt ülök a golfpálya teraszán, ami az otthonunktól mindössze húsz percre található. Így amikor csak tehetem, fogom magam és kifutok ide. Az egész szerelem egyébként egy ajándék hétvégével indult, amihez kaptam egy golfozást. Pontosan emlékszem életem első ütésére, ezt a katartikus élményt keresem minden egyes alkalommal.

A sporton kívül mi az, ami még kikapcsolja?

A gitározás. Sokszor pengetek otthon, közben különböző dalokon agyalok. Legutóbb Magyar Attila barátommal kitaláltuk, hogy mulatós zenére építünk fel egy humoros előadást, ez lett a Sezlonyvigécek. A történet két fiatalemberről szól, akik be akarják bizonyítani a világnak, hogy csak akkor menthetik meg az emberiséget, ha minél több lakodalmas és mulatós számot írnak.

Ezt azt jelenti, hogy a mulatós sztárok babérjaira törnek?

Az előadáshoz mi írjuk a dalokat. Szerintem a siker garantált!

Borítókép: Hajdu Steve színművész