Családi életükbe engedtek bepillantást a Mirigy-tesók

Milyen csínytevéseket csináltak a fiúk? Öröklődött-e a jó humorérzék a családban? Vajon ki lehet az az apuka, aki az anyák napi ünnepségek állandó résztvevője?

Az Irigy Hónaljmirigy testvérpárosa Sipos Peti és Tomi ritkán mesél gyerekkoráról, a Családvarázzsal azonban most kivételt tettek.

Kiderült, hogy már gyerekkorukban sem ismertek tréfát, ha humorról volt szó. Tomi ugyanis a kameráknak elmondta, hogy bátyja az egyik pajtásával egyszer az íróasztalhoz kötözte, majd ott hagyták a lakásban. A régi történetet Peti sem hagyta szó nélkül, nevetve azzal mentegetőzött, hogy azért kötözte Tomit az asztalhoz, mert el kellett mennie, és vigyázott, nehogy valami baja essen az öccsének – poénkodtak a fiúk.

Komolyabb lett a hangulat azonban, amikor szóba került, hogy miért laknak mindketten Pomázon. Mint kiderült, Tomi költözött hamarabb ide, aztán Petinek is megtetszett a vidék, majd miután édesapjuk meghalt, azt szerették volna, ha az édesanyjuk minél közelebb lenne hozzájuk, így hamar őt is ideköltöztették.

„A család a legfontosabb (…) Remélem, hogy sokan úgy gondolkoznak, hogy a szüleikkel törődnek amennyire lehet, és segítik őket, hiszen ők segítettek minket gyerekkorunkban. Most próbáljuk ezt valahogy viszonozni.”

– mondta Peti.

Nagy szeretettel meséltek arról is, hogy mi a siker titka, mitől olyan összetartó még ma is az Irigy Hónaljmirigy nem csak szűkebb, hanem tágabb stábja is.

A fiúk szerint a barátság és az egymás iránti kötődés a csapat igazi mozgatórugója.

Ugyanígy tekintenek nemrég elhunyt kollégájukra, Ambrus Zoltánra is, aki Petiék szerint a tragédia ellenére is örökre a csapat tagja marad.

Exkluzív családi és esküvői felvételek is előkerültek Tomiék nagy napjáról. Felesége Linda a fotóalbumok fölött ülve mesélte, hogy mivel kislányuk lombikbébi, ezért megbeszélték, hogy ha hamarabb érkezik a baba, akkor kisebb, ha viszont később, akkor nagyobb lagzit csapnak. A pár végül szűk körű lakodalmat ült, de így is nagyon boldogok voltak, hiszen amellett, hogy megházasodtak, első gyermekük is úton volt.

