Bagossyék erdélyi gyökereit mutatja be a negyedik Road Movie (videó)

Augusztusi indulása óta immáron negyedik alkalommal jelentkezik a Road Movie, a legnépszerűbb hazai előadók utazó mozija, amely hazánk ismert, vagy éppen eldugott kincseit mutatja be.

Augusztusi indulása óta immáron negyedik alkalommal jelentkezik a Road Movie, a legnépszerűbb hazai előadók utazó mozija, amely hazánk ismert, vagy éppen eldugott kincseit mutatja be. A Balaton, Kishegyes és a Mecsek után a Bagossy Brothers Company-val Erdélybe utazunk. A Visszajövök klipjét Árpa Attila jegyzi.

„A Road Movie első négy dala, klipje egészen jól kifejezi a szándékunkat: a legismertebb, legizgalmasabb hazai szerzőket-előadókat kértem fel, hogy személyes emlékeiken-élményeiken keresztül mutassák be azokat a tájakat, amelyek közel állnak hozzájuk, a dalokhoz pedig neves rendezőket kérünk fel, hogy különleges klipek szülessenek. Ezúttal a Bagossy Brothers Company szülőhelyükre, Erdélybe utazik velünk, a különleges kirándulásról pedig Árpa Attila készített klipet. Az idei négy dal és klip után 2020-ban további 12-vel készülünk.” – mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT FILM producere.

A Road Movie negyedik filmje a Bagossy Brothers Company Visszajövök című dalával Erdélybe repíti a rajongókat . „A dal születésénél nem konkrét dolgok voltak a fejemben, csupán emlékekre és érzésekre hagyatkoztam, olyanokra, amelyek az otthont jelentik számomra. A hazai tájat, a fenyőfákat, a tiszta levegőt, a hideget ami furcsa módon a meleget is jelenti nekem, a barátokat és a családot helyeztem előtérbe.” – avatott be Bagossy Norbi, a zenekar énekese az írói folyamatokba. – „A dalban szerepet kapott a gyergyói iskolás kórus is, akiknek szájából ugyanaz a mondat szól, ami viszi előre a dalt is: ‘Visszajövök én egyszer még’.”

A Visszajövök klipjéhez a zenekar választotta Árpa Attilát, aki egy különleges, valóban road movie videót rendezett a dalhoz. „Azért volt számomra nagy öröm, hogy felkértek erre a klipre, mert egy szép, megható, lassú és őszinte dalról van szó. Így lehetőségem nyílt arra, hogy egy történetet meséljek, ami ebben a műfajban egyre ritkább.” – mesélte a rendező. – „A dalról az út jutott eszembe. Az elindulás. A magány. A haza. A természet. A megérkezés. A megvilágosodás és megtisztulás. A megbocsátás, az elengedés, és ahogy a dal címében is szerepel, a visszatérés. Ebből állt össze az ötlet, miszerint egy férfi a világ összes bánatával a lelkén elindul a nagyvárosból, hogy visszatérjen, megjavuljon, és végül örökké elmenjen oda, ahova való. Azzal, akit szeret, akit mindig is szeretett. Ugyanakkor igyekeztem helyet hagyni az interpretációnak és a nézők képzeletének. Ez a fajta kimondatlan misztikum ennek a klipnek az alappillére.”

Árpa és csapata komolyan vette a Road Movie fogalmát és a főszereplőt, Tóth Sándort Budapestről egészen az erdélyi Hagymás-hegységig kísérték kameráikkal. „Közben persze minden szabályt megszegtünk, miszerint ne forgass állattal, gyerekkel vagy olyan helyen, ahol házi pálinkát osztanak ingyen a stábnak.” – emlékezett vissza Attila.

A rendező számára sokat jelentett a zenekar és a helyiek segítsége, így az út végén egy olyan tájat tudtak megmutatni a nézőknek, ami önmagában is lélegzetelállító, de a történet spirituális mondanivalójának is tökéletes helyszínéül szolgált. Hat napig voltak úton, forgattak a zenekar egyik tagjának szülőfalujában, Gyergyószárhegyen és a Gyilkos-tónál is. A stáb további tagjai Studinger András operatőr, Mercel Attila gyártásvezető és Sípos Gergő sminkmester volt.

„Kíváncsian várom, hogyan fogadja majd a közönség ezt a klipet.” – teszi még hozzá Árpa Attila. – „Kicsit sem követi a mai trendet, odafigyelést és türelmet igényel, és hogy hány ember érzi majd át az alapvető üzenetét, miszerint így vagy úgy, de visszatérünk mindannyian egyszer még.”

Mi az a Road Movie?

Hazai szerzőket és előadókar kért fel a VOLT FILM, a Road Movie produkció gazdája, hogy olyan dalokat írjanak, amelyekben a hozzájuk legközelebb álló tájak, régiók, falvak vagy éppen városok elevenednek meg, vagy éppen az ezekhez fűződő emlékeik ihlették őket. A szerzők mellett neves zenei- és játékfilmes rendezők készítenek klipet az adott dalokhoz.

A Road Movie 2019-es dalai, klipjei:

Balaton:

Margaret Island – Házszám

Kishegyes:

Rúzsa Magdi – Hazatalálsz

Mecsek:

Hiperkarma – jószerencsét!