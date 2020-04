Az idei fesztiválszezonnak lőttek, de sokan nem engedik el ennyivel

Számos fesztivál elmarad a koronavírus-járvány miatt, a Sziget, a VOLT, a Campus, a Balaton Sound csütörtöki bejelentése után további rendezvények közölték, hogy idén elmarad, vagy későbbi időpontra tolódik a fesztivál időpontja.

A kormány csütörtökön bejelentette, hogy a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozást augusztus 15-ig meghosszabbítja.

A 30. jubileumi Rockmaraton fesztivált egy évvel elhalasztják, és 2021. július 5. és 10. között rendezik meg a dunaújvárosi Szalki-szigeten – közölték a szervezők csütörtökön. Mint írják, az idei program nagy részét megpróbálják átszervezni jövőre: az összes hazai együttesre számítanak, de a 34 nemzetközi fellépő közül lehetnek majd olyanok, akik kikerülnek a programból. A változásokról szeptembertől folyamatosan tájékoztatni fogják a közönséget.

Elmarad idén a 30. jubileumi Művészetek Völgye Fesztivál is, amelyet a tervek szerint jövőre rendeznek meg július 23-tól augusztus 1-jéig – olvasható a fesztivál honlapján.

A szervezők úgynevezett Völgyhétvégéket terveznek, amely során szeptembertől négy hétvégén át rendeznek programokat Kapolcson és környékén.

Az őszi eseményekre a már megvásárolt belépőket fel lehet használni.

Nem rendezik meg az Ördögkatlan Fesztivált sem, a szervezők szándéka, hogy

október 22. és 25. között Ördögkatlan-napokat tartanak a hosszú hétvégén.

A júniusra tervezett Fishing on Orfű fesztivált is később, a nyár végén, augusztus 26. és 29. között rendezik meg – olvasható az esemény honlapján. A már megváltott jegyek visszaválthatóak, vagy érvényesek lesznek az új időpontra is.

Nem tartják meg az idén júliusra tervezett Bánkitó Fesztivált. Az esemény honlapján olvasható tájékoztató szerint

elsősorban a jegyek visszaváltásának mértékén fog múlni, hogy 2021-ben meg tudják-e tartani az eseményt.

Az eddig bejelentett időponthoz (augusztus 14-16.) képest egy héttel csúszik a Kurultáj hagyományőrző rendezvény időpontja. A magyar törzsi gyűlést idén augusztus 21. és 23. között rendezik meg Bugacon – olvasható a Magyar-Turán Alapítvány csütörtöki közleményében.

Elmarad a VeszprémFest is, amelyet július 14. és 18. között tartottak volna meg – közölték a szervezők a Facebook-oldalukon csütörtökön, és későbbre ígértek részletes tájékoztatást.

A Virág Judit Galéria csütörtökön jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt őszre halasztja szokásos tavaszi művészeti aukcióját. Az őszi-téli szezonra az aukciókon kívül izgalmas újdonságokkal, valamint kiállításokkal is készülnek – közölte a galéria.

Borítókép: Közönség az Anna and the Barbies koncertjén a 29. Művészetek Völgye kulturális fesztiválon Kapolcson 2019. július 19-én.