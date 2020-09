Andor Éva: a gyermekáldást mi a Jóistenre bízzuk

A híradós ritkán beszél a magánéletéről, de most őszintén mesélt a kapcsolatáról és arról, miért nem látja szükségét annak, hogy hozzámenjen a párjához.

Pontosan úgy alakult az élete, ahogy szerette volna, és bár ebben a szerencsének is nagy szerepe volt, az ő hozzáállása, kitartása és maximalizmusa is kellett hozzá. Az elmúlt hosszú években a neve egybeforrt a híradózással, a Tényekkel, és bár a munka meghatározó része az életének, a párjánál és a családjánál semmi sem fontosabb. A Hot magazin interjúja a műsorvezetővel a Vasárnap Reggel legutóbbi számában olvasható.

Egy igazi hálátlan dög lennék, ha nem becsülnék meg minden jót az életemben! – kezdte nevetve a Tények híradósa a lapnak. „Valami olyan hihetetlen, kivételezett jó szerencsét kaptam, hogy összetehetem a két kezemet. Nekem is vannak sötét napjaim, komoly hullámvölgyeken vagyok túl, de igazán sosem volt jogom belesüllyedni az önsajnálatba. Imádom a hivatásomat, egy fantasztikus csapatban dolgozhatom, a családomra mindenben számíthatok, és van egy csodálatos párom; kimondottan jó dolgom van.”

Hogy mennyire jó időszakát éli, annak látható nyomai vannak: Éva szinte ragyog, és nőiesebb, mint valaha. Megsúgta, hogy ebben nagy szerepe van a szerelmének is, akivel évről évre csak egyre mélyül a kapcsolatuk.

„A párom egy klasszikus férfi, mellette igazán nő lehetek. Ráadásul úriember, aki több mint tíz éve a határozottságával fogott meg. Kimondani is furcsa, hogy mennyire régóta vagyunk együtt, pláne, hogy egyre inkább igényeljük a másik társaságát. Valahogy rácáfoltunk az idő múlására. Sok példa van körülöttem, ahol a felek szépen lassan kezdenek ráunni a másikra, vagy egyszerűen kifullad a szerelem. Fogalmam sincs, hogy mi minek köszönhetjük, de nálunk az ellenkezője történik!”

Felmerül a kérdés, hogyhogy nem pecsételték meg esküvel a szerelmüket.

„Az élet alakította úgy, hogy nem keltünk egybe. Nem is volt soha téma a házasság, valahogy egyikünknek sem hiányzott. Ezen töprengeni különben sem a nő dolga, hiszen az első lépés a férfin múlik” – mosolyodott el. „Ha ő egyszer úgy érzi majd, hogy eljött az alkalom, akkor úgyis szól. Valószínűleg érzi rajtam, hogy nem feltétlenül látom szükségét annak, hogy megkérje a kezem.”

Éva persze soha nem mondja, hogy soha. Egyelőre azonban tökéletesen teljes az élete esküvő nélkül is.

„Fiatalon talán máshogy éreztem volna, de most nem érint meg a habos-babos fehér ruha és a lagzi gondolata. Ha ki is marad a házasság az életemből, nem érezném azt, hogy bármit is vesztettem volna. Persze az útjába sem állok semminek. Azért pedig különösen hálás vagyok, hogy a válás kimaradt az életemből. Talán az ettől való félelem tartott vissza attól, hogy jeleket küldjek a páromnak” – kacagott fel a gyönyörű tévés.

Évát és a kedvesét évek óta foglalkoztatja a gyermekvállalás, azonban el tudják fogadni, ha végül ketten maradnak.

„Egy jó kapcsolatot még jobbá tehet egy gyermek érkezése, ebben biztos vagyok. A gyermekáldást mi a Jóistenre bízzuk. Ha akar, majd jön; mi állunk elébe!”

Éva életében a pihenés igazi luxusnak számít. Ha nagy ritkán mégis sikerül eltűnnie a világ elől, időbe telik, hogy ki tudjon kapcsolni.

„A Tényeket, a hivatásomat egyfajta szenvedélyként élem meg, és ez azzal jár, hogy folyton naprakész vagyok. Az az igazság, hogy emiatt szinte soha nem tudom százszázalékosan kikapcsolni az agyam. Belátom, munkamániás vagyok, de a jó értelemben. Hiszen olyan ritka, hogy az ember élvezi azt, amit csinál!” – mondta a tévés.