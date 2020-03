Ákos és Rúzsa Magdi nyitja a fesztivált

Június 30-án Road Movie sorozat első, élő koncertprogramjával indul a Telekom VOLT Fesztivál Sopronban. A délután 5-kor kezdődő programban egész estés koncertet ad Ákos, Rúzsa Magdi, a Hiperkarma, a Kelemen Kabátban, házigazdaként pedig a Moby Dick és a VOLT rezidensének számító Dj Jokó lép színpadra. A Road Movie a fesztivál többi napján is feltűnik majd.

Június 30-án a Telekom VOLT Fesztivál 0. napján ezúttal a Road Movie kapja a főszerepet, a színpadon kora délutántól a Road Movie kötődésű hazai kedvencek lépnek majd színpadra. Egész estés koncertet ad majd Rúzsa Magdi, a Hiperkarma és a Kelemen Kabátban, valamint Ákos, akinek Hazatalál című dala jól illeszkedik a Road Movie alapkoncepciójához. A házigazda a soproni illetőségű Moby Dick zenekar lesz, akik az ünnepi koncertre meglepetéssel is készülnek. A nagyszínpados koncertet a VOLT emblematikus szereplője, Dj Jokó, csak magyar dalokat felvonultató szettje zárja majd.

“Nyáron lesz egy éve, hogy elindítottuk a Road Movie-t, a VOLT FILM utazós moziját. Azok a sztárok, akiket rajongók tízezrei-százezrei követnek idehaza, akiknek dalai és klipjei milliókhoz jutnak el, a Road Movie keretében Magyarország ismert és rejtett kincseit mutatják meg.

Dalaikhoz ismert film- és kliprendezők készítenek klipeket, amelyek a www.roadmovie.hu olalon láthatók. A soproni koncertfolyam, a Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján a ROAD MOVIE első, élő állomása.

Ezen a napon délutántól-hajnalig a nagy koncertek mellett levetítjük az eddigi klipeket, valamint a ROAD MOVIE GUIDE című riportfilmeket, amelyekben Tilla és a dalok szerzői járják körbe az azokat ihlető tájakat.”

– mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT és a ROAD MOVIE vezetője.

Sopronban és a Telekom VOLT Fesztiválon a későbbiekben is felbukkan majd a Road Movie. Könyves Dina beszélget majd a Road Movie kapcsán a VOLTon fellépő ROAD MOVIE-sztárokkal.

Készül egy ROAD MOVIE – SOPRON TOP10 film is melyben a soproni kötődésű ismert művészek, zenészek, sportolók vagy éppen fesztiválszervezők mutatják majd be a számukra legkedvesebb soproni helyeket. Ehhez kapcsolódóan pedig egy Sopron-felfedezős játék is indul majd, amiről hamarosan további részletek is kiderülnek.

A ROAD MOVIE LIVE#1 napra bevezető áron 5990 Ft-ért kaphatók jegyek.

