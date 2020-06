Donor lett a koronavírusból gyógyult Barta Sylvia

Barta Sylvia elkapta a koronavírust, de már meggyógyult, jól érzi magát, május közepe óta a képernyőn is láthatják a TV2 nézői. Már a betegsége alatt eldöntötte, hogy ha teheti, segít majd más betegeknek donorként.

Ma egy olyan helyen jártam, amit az utóbbi hónapokban nagyon szerettem volna elkerülni! Szerencsére nem mentő hozott, hanem önszántamból, a saját lábamon érkeztem! Mindannyian felismerjük a főbejáratáról, hiszen hosszú heteken át minden nap láthattuk a hírműsorokban. Ez a Dél-Pesti Centrumkórház, ahol koronavírusos fertőzötteket kezelnek, annak is a Szent László Kórház SARS-CoV-2 ambulanciája. Amikor még nagyon beteg voltam, megfogadtam, hogy ha egyszer sikerül meggyógyulnom, akkor segíteni fogom sorstársaimat, illetve súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeket. Miután hála Istennek, szerencsésen meggyógyultam végre sor kerülhetett arra, hogy elinduljon a kivizsgálási folyamat, hogy donorként vérplazmát adhassak a rászorulóknak! Mivel a férjem is átesett a fertőzésen, nem volt kérdés, hogy ő is csatlakozik a donorjelöltek táborához. Így ma ketten töltöttük ki a nagyon részletes kérdőívet és beleegyező nyilatkozatot, mind a ketten adtunk 11 kémcsőnyi vért, és mind a ketten még egyszer átestünk egy garat-, és orrváladék mintavételen, hogy elindítsuk ezt a folyamatot – számolt be a közösségi oldalán a TV2 időjósa az Origo találata szerint.

Köszönjük a segítő, nagyon részletes tájékoztatást az osztályon dolgozó orvosoknak! Megrázó volt látni a kórház udvarán sorakozó oxigénpalackokat… S bár mi már boldogan, szabadon élhetjük mindennapjainkat, sokan még mindig az életükért küzdenek az intenzív osztályokon! Ne feledkezzünk meg róluk! Te is menthetsz életet! Ha átestél a koronavírusfertőzésen, és már újra egészséges vagy, akkor jelentkezz plazmadonornak! – írta.