Szoboszlai jövőre jelölt lehet az Aranylabdára?

Albert Flórián 1967-es sikere az egyetlen magyar Aranylabda-győzelem, de Szoboszlai Dominik jövőre már lehet újra magyar jelölt a díjra.

Szalay Attila
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 1–0-ra győzött az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Burnley-Liverpool-mérkőzésén Burnley-ben, 2025. szeptember 14-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Peter Powell

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Peter Powell

Örök vita övezi az Aranylabda-díjátadókat. Idén a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmében kulcsszerepet játszó Ousmane Dembélé lett a díjazott, akinek egyszer már majdnem megfeneklett a pályafutása Barcelonában. Komoly problémák voltak a hozzáállásával is, megesett, hogy éjjel kettőig videójátékozott, majd amikor reggel nem bírt felkelni az edzésre, azt hazudta, hogy lebetegedett...

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (k) a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában játszott Liverpool–Atlético Madrid-mérkőzésen a liverpooli Anfield Road stadionban, 2025. szeptember 17-én

Fotó: Jon Super / Forrás: MTI/AP
Fotó: Jon Super / Forrás: MTI/AP

A francia támadó Párizsban felépítette magát, és véghez vitte azt, ami Neymarnak és Lionel Messinek sem sikerült a PSG-vel, megnyerte a BL-t, ez a sztori pedig elég erős volt ahhoz, hogy megkapja az Aranylabdát. Merthogy ez a díj nem csupán a teljesítményről szól, kell hozzá egy jól eladható történet is. Dembélé valószínűleg nem jobb játékos, mint a másik nagy esélyesnek tartott barcelonai Lamine Yamal, de a sztorija most elég erős volt az Aranylabdához.

Gondoljunk bármit is erről a díjról, kétségbe vonhatjuk az értékét vagy a szakmaiságát, attól még ez a futballvilág legnagyobb elismerése. Az, ami ellen a Real Madrid sértődésében hajlandó volt bojkottot hirdetni, mert tavaly nem Vinícius Júnior, hanem Rodri lett a győztes. Ennél jobban semmi sem mutatja a díj jelentőségét.

Ezen a ponton lehet elgondolkodtató nekünk, hogy Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás 1967-es sikere után mikor lesz újra valaki, akinek a neve egyáltalán felvetődik a díj kapcsán. Momentán a tizenötödik helyen végzett Gyökeres Viktor, a svéd válogatott magyar származású csatára, de az Arsenal sztárjának eredményét aligha érezhetjük őszintén a magunkénak.

Ugyanakkor minden esély megvan arra, hogy hamarosan újra felkerülhet egy valóban magyar név az Aranylabda-jelöltek listájára. Természetesen Szoboszlai Dominikről van szó, akivel kapcsolatban ez a várakozás már tényleg nem túlzás. Idén három Liverpool-játékos is a legjobb harmincban végzett, Virgil van Dijk a 28., Alexis Mac Allister a 22., Mohamed Szalah a 4. helyen zárta a szavazást.

Szoboszlai úgy kezdte a mostani idényt, hogy a Liverpool vezére lett, jelen pillanatban nagyobb hatása van a csapat eredményességére, mint Mac Allisternek. Ha így folytatja, jövőre akár érte is izgulhatunk majd az Aranylabda díjátadóján. Arról nem is beszélve, hogy a Liverpool a BL-győzelem egyik nagy esélyese. S ne feledjük, a következő döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

Ha Szoboszlai magyar földön vezetné BL-sikerre a Liverpoolt, az is egy elég erős sztori lenne, de ami a legfontosabb, hogy nem elképzelhetetlen.

 

