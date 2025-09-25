Élményt adni a kötődés elősegítéséhez

Van az az eset és helyzet, amikor a „futottak még” kategória tagjait is elismerés illeti. No nem nagy – mert azért ne essünk át a ló másik oldalára –, de minimális mértékű igen, legalábbis a sportos megközelítés okán. Az a középiskolás diák ugyanis, aki a vasárnap délelőttjének egy részét mozgásra, közösségi élményre fordítja, az általános megítélés szempontjából máris előnybe kerül azokhoz képest, akik ezen időpontban az előző este (vagy az aznap hajnal) fáradalmait pihenik ki, ergo: még véletlenül sem vesznek részt futóversenyen.

Illusztráció

Fotó: Kátai Edit / Forrás: MTI

Nincsenek kétségeim afelől, hogy a 15–18 éveseket a legkevésbé sem izgatja, ha a szemükre vetik, hogy kocogás helyett miért csak kényelmes sétával teljesítették a választható távok közüli legrövidebb etapot, az 1500 métert. Igaz, arra is akadt példa, hogy azért gyalogolt a fiatal, mert éppen a pár órával korábbi igénybevétel után próbál ily módon regenerálódni. Ám a lényeg, hogy – többekkel ellentétben, akik még a rajtig sem jutottak – ő legalább ott volt és hozzájárult iskolája vállalásához.

A gimnazista, szakközépiskolás korosztály sportolásra történő megnyerése a borzasztóan nehezen teljesíthető feladatok közé sorolható.

Akik általános iskolásként elkezdték a tanintézeten kívüli mozgást, azaz egyesületi keretek között, igazolt versenyzőként kapták meg az alapokat, azok jó eséllyel benntarthatók a testmozgás iránt elkötelezettek körében. Garancia azonban erre (rájuk) sincs, mert a kifogáshalmaz bőséges kelléktárából mindig elő lehet húzni valamit. Ahol nem működik jól együtt – az egyik szakember szerint bűvös háromszögnek nevezett – szülő, gyerek, edző trió, ott még azok is lemorzsolódnak, akik egyébként sokra hivatottak az adott sportágban.