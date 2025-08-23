3 órája
A mai vert seregnek is lehet szurkolni
A magyar válogatott nagyon gyengén teljesített, de most van idő formába lendülni.
A magyar válogatott, miután megnyerte a férfi kosárlabda világbajnoki előselejtező B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkőzést a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban 2025. augusztus 16-án
Elátkozott út volt ez a szkopjei. A sors is kegyetlenül bánt a magyar férfi kosárlabda-válogatottal, amely az utolsó világbajnoki előselejtezőjére kerekedett fel kedden hajnali négykor Szolnokról Észak-Macedóniába, és ezt a rövid távolságot mintegy húsz óra alatt tudta megtenni. Ferihegyen törölték a bécsi járatot, ezzel borult a menetrend, később az osztrák fővárosban tíz órát rostokoltak a játékosok, el lehet képzelni, mennyire fáradtan estek be már éjfél után a szkopjei szállodába. A visszaút is viszontagságos lett, így aztán egy viharvert társaság érkezett haza csütörtökön Magyarországra.
És még ez volt a legkisebb baj: sajnos vert seregként tért vissza a válogatott. Bekövetkezett az, amire senki sem számított, az az észak-macedón együttes, amely mindkét meccsén kikapott a románoktól, Szolnokon 38 pontos vereséget szenvedett, hét ponttal legyőzte a magyar csapatot, és ha a legvégén is összpontosít, ez a különbség nagyobb lett volna, bár ennek nincsen semmi jelentősége. A mienknek elég lett volna egyetlen árva ponttal nyerni, és a csoport első helyén végez, így meg kell elégednie a másodikkal, ami ugyancsak továbbjutást jelent.
És, ha jól belegondolunk ennek sincsen jelentősége. Így most nem Görögország, Montenegró és Portugália, hanem Franciaország, Belgium és Finnország ellen játszik majd novembertől a világbajnoki selejtezők első körében – lényegében egykutya. Bár a franciák kiemelkednek, nekik a harmadik csapatuk is jóval erősebb a miénknél, a többi is roppant erős csapat, a világranglistán csak a portugálok találhatóak mögöttünk, de a közelmúltban velük is meggyűlt már a bajunk. A belgákhoz állunk a legközelebb, ők négy hellyel előzik meg a magyar válogatottat, szóval a két trió egyformán rendkívül nehéz, mindkettőből világraszóló csoda lenne a továbbjutás.
A legnagyobb gond inkább az a teljesítmény, amellyel Gasper Okorn csapata előrukkolt Szkopjében, és korábban Kolozsvárott is, ahol kikapott az itthon aztán legyőzött románoktól. Rossz volt látni kulcsjátékosok vergődését, és az is elgondolkodtató, hogy a vb-előselejtezőkön a válogatott legjobbja a honosított amerikai Nate Reuvers volt, aki sérülés miatt nem léphetett pályára Szkopjében. Ez és a viszontagságos utazás nyilván hatással volt a csapatra, ám ezzel a játékkal a továbbiakban még a tisztes helytállásban sem igen reménykedhetünk. Ugyanakkor az is biztos, hogy a most gyengén teljesítő meghatározó emberek nem felejtettek el kosárlabdázni, van idő formába lendülni, és élmény lehet majd mondjuk az olimpiai ezüstérmes franciák ellen szurkolni ennek a csapatnak.
