3 órája
Két fronton kicsit nehezebb
A Ferencváros jó nemzetközi szereplése izgalmassá teheti a hazai bajnokságot.
Cadu Carlos Eduardo, az FTC (b) és Lukács Dániel, a Puskás Akadémia játékosa
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
Kétfrontos háborúhoz két hadsereg kell. Igaz ez a futballra is, és a magyar labdarúgásban leginkább a Ferencvárosra. A Fradi 2019 óta sorozatban hétszer zárt az NB I élén, az európai porondon pedig a legutóbbi hat alkalommal feliratkozott valamelyik kontinentális kupa főtáblájára: 2020-ban – 1995 után – másodszor szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, az Európa-ligában már törzsgárdistának számít. Ez a kettős terhelés tizen-egynéhány játékost talán agyon is nyomna, de ez a veszély egyre kevésbé fenyeget.
Ezt az elmúlt napok történései is ékesen bizonyítják. A Ludogorec elleni múlt szerdai BL-selejtezőn 3–0-ra győztes kezdő tizenegyből a Puskás Akadémia elleni, szombati, hazai rangadóra mindössze Szalai Gábor maradt meg hírmondónak, a többiek közül heten a BL-ben semennyi szerepet sem kaptak, hárman csereként léptek pályára. Nem is lenne ezzel szemernyi gond sem, ha a Puskás nem győzött volna 2–1-re a Groupama Arénában. De megtette, ezzel a tabella élére ugrott, két ponttal vezet az FTC előtt. És a folytatásban nem kell megosztania az erőit és a figyelmét, mert a nemzetközi hadszíntérről már lelépett. Csakúgy, mint az FTC második számú itthoni vetélytársa, a Paks. Innentől jövő májusig egy vasat tartanak a tűzben, ezért azt semmiképpen sem akarják elengedni.
A Ferencváros számára azonban mostantól a Qarabag elleni BL-playoff a fő inger. A légiósoknak legalábbis. Hiszen nem az NB I-ből szándékoznak majd nyugdíjba vonulni, a bajnoki arany kevésbé hozza őket lázba, mint az, hogy megmutathatják magukat a nagyvilágnak. Mivel a BL-ben vagy az El-ben már feltétlenül a főtáblán folytathatják, ez az állapot hónapokig fennáll. Az egyenes kieséses szakasz elérése esetén jövő tavaszig.
Kérdés, addigra hogyan fest majd a hazai első osztályú tabella. Jelenleg azt mutatja, hogy az FTC négy mérkőzéséből kettőt nyert meg, miközben kicsit élesebb koncentrációval a másik kettőt is megnyerhette volna. Már az MTK elleni döntetlen alkalmával több ziccert packázott el, a Puskás Akadémiától elszenvedett 1–2 után pedig Robbie Keane vezetőedző okkal jelentette ki, hogy tizenöt perc után 3–0-ra is vezethettek volna.
Ha majd a második front megszűnik, az erők és a keretek az elsőn egyesülnek. Ha ezt első helyezettként tehetik, aligha vitás a folytatás. De ha nem, akkor a tavalyihoz hasonló, sajátos versenyfutás kezdődhet. Bár egyelőre a napi leckét kell felmondani; azaz kedden legyőzni a Qarabagot.