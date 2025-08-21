Federico Chiesa, a Liverpool lesajnált sztárja, aki alázatra tanít

Miközben az elmúlt két évben a Liverpool magyarországi szurkolói bázisa alighanem a többszörösére nőtt, elsősorban a csapattal alapemberként angol bajnoki címet szerzett Szoboszlai Dominik miatt, van egy futballista az Anfielden, akit akarva-akaratlanul is megkedvelhetett az ember. Egy abszolút epizodista, aki az előző idényben összesen 466 percet játszott. Valaki, akinek mégis dalba foglalták a nevét a Liverpool szurkolói: Federico Chiesa.

Federico Chiesa, a Liverpool játékosa

Fotó: Paul Ellis / Forrás: AFP

Az olasz válogatottal 2016-ban Európa-bajnok támadót tavaly nyáron a Juventustól szerezte meg a Liverpool potom 12 millió euróért. Szakmailag volt kockázat benne, hiszen Chiesa sérülésekkel bajlódott, vélhetően nem is az akkor frissen kinevezett Arne Slot edző kérésére került a csapathoz, egyszerűen csak láttak egy jó üzleti lehetőséget a klub vezetői – 12 millióért akár be is fürödhetnek vele, ha viszont beválik, az nagyot szólhat.

Chiesa első liverpooli idénye a befürdés és a beválás közötti skálán inkább az előbbihez volt közel: Slot nem igazán tudott mit kezdeni vele. A 27 éves olasz helyzetét persze az sem könnyítette meg, hogy a fő posztján, a jobb szélen Mohamed Szalah kihagyhatatlan a Liverpoolból, de a holland edző máshol sem nagyon talált helyet neki.

Pedig Chiesa abban a kevés időben, amit kapott, igyekezett bizonyítani: a 466 perc alatt, ami alig több mint öt meccs játékidejének felel meg, két-két gólt és gólpasszt hozott össze az előző idényben. Arányosítva ez egyáltalán nem rossz mutató.

A mellőzését Chiesa nagyvonalúan viselte, pedig az olasz válogatottból is kikerült miatta. Más az ő helyében, Európa-bajnokként, számottevő pályafutással a háta mögött már verte volna a tamtamot, Chiesa ezzel szemben folyton csak arról beszélt, mekkora megtiszteltetés neki a Liverpool mezét viselni.

A drukkerek megkedvelték, az Anfielden dalt írtak róla, sokan őt tartják a Liverpool egyik legszimpatikusabb játékosának.

A nyáron úgy tűnt, távoznia kell: Chiesa egyik nap még gólt lőtt egy edzőmeccsen, majd másnap nem került be az ázsiai edzőtáborba utazó 29 fős keretbe. Ez gyakorlatilag a halálos ítélete volt Liverpoolban. Chiesa ezt is túlélte, és a Premier League első fordulójában csereként ő húzta ki a csávából a Liverpoolt a Bournemouth ellen, amikor 2–2-nél gólt lőtt, és az idénybeli első győzelem felé lökte a csapat szekerét.