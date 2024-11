Normális esetben itt, ezen az oldalon akár olvasható lehetne egy beharangozó is. A magyar férfi kosárlabda-válogatott ma Európa-­bajnoki selejtezőt játszik Törökországban, ennek hétfőn rögtön visszavágója is lesz Szombathelyen, ez pedig bőven megérne egy terjedelmesebb és alapos előzetest. A csapat rosszul kezdte februárban a selejtezőket, kikapott Izlandon, majd itthon az olaszoktól is, és bizony a most következő két meccsen sem rá fogadna a nagy többség, márpedig nagy visszalépés lenne, ha 2017 és 2012 után jövőre a férfiak nem lennének ott a kontinenstornán.

Normális esetben itt tényleg olvasható lenne egy beharangozó a ma esti meccsre, de valamiért a szövetség illetékesei ezt nem érezték fontosnak.

A többéves gyakorlattal szemben nem tartottak sajtótájékoztatót, sajtónyilvános edzést,

ahol a szövetségi kapitány és több játékos is megmutathatta volna magát, beszélve a felkészülésről, a csapat alakulásáról, az esélyekről, ahogyan ez ilyenkor szokás a figyelem felkeltése miatt. Mert ne tévesszen meg senkit sem az, hogy a bajnokságban a legtöbb helyen viszonylag telítettek a kisebb-nagyobb, de inkább kisebb csarnokok, a válogatott meccseire is elkelnek a jegyek többnyire Szombathelyen, a magyar kosárlabdának nincsenek országos sztárjai – a nőknél és a férfiaknál sem. Hanga Ádám hiába ismert és neves játékos külföldön, Spanyolországban az arcát látva és a nevét hallva is mindenki tudja, kiről van szó, itthon bizony végigmehet az utcán úgy, hogy a szembejövőknek fogalmuk sincsen, kivel sodorta őket össze a sors. Ő tényleg minimum Európa-klasszis 35 éves korára, itt nincs is hely a nemzetközi porondon elért eredményei felsorolására – el lehet képzelni, mennyire mondjuk reklámképesek a többiek, legyenek bármennyire jó kosárlabdázók is hazai szinten. A szövetség sokat tett az utóbbi csaknem egy évtizedben azért, hogy a média a megfelelő figyelmet megadja a sportágnak, és éppen ezért érthetetlen a most tapasztalt közömbösség.

Normális esetben az arra illetékes felfogná, hogy éppen ő az, aki hallatlan mértékben lenézi és eljelentékteleníti a saját sportágát. Azzal, hogy nem tart igényt a média, egyben a szurkolók érdeklődésére, csak azt sugallja, hogy ez a két meccs és maga a válogatott szóra sem érdemes. A világon hiába minden adat szerint a második legnépszerűbb sportág a kosárlabda, nálunk a kézilabda és válogatott szinten a vízilabda jócskán megelőzi, ezért nem engedhetné meg magának azt, hogy saját magát lenézze.

Persze tényleg csak normális esetben.