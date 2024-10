Ezeréves vicc a jereváni rádióról szóló, tudják, amikor egy hírről kiderül, hogy igaz, csak éppen minden éppen ellenkezőleg történt. Minden viccnek, ennek is a valóság az alapja, az eredeti információ kézről kézre haladva gyakran óhatatlanul kisebb-nagyobb gellert kap, és nincs szükség hamisításra ahhoz, hogy célba érve már alig hasonlítson az eredeti változatra.

Most sem hibázott senki sem, mindenki tette a maga dolgát, és mégis, a végeredmény enyhén szólva is furcsa lett. A száraz tények ezek: miután a magyar U21-es futballválogatott idegenben meglepetésre legyőzte Belgiumot 1-0-ra, a csapat szövetségi edzője, Szélesi Zoltán nem hazarepült, hanem Frankfurtba, és ott találkozott a Bundesligában szereplő Eintracht vezetőivel. A találkozás célja elsősorban az ismerkedés volt, mert a magyar szövetség és a német klub kapcsolata hamarosan élénkebbé válhat. Ez a kapcsolat azóta létezik, hogy a nyáron az U21-ben már szerepet kapó 19 éves Lisztes Krisztián Frankfurtba szerződött, ám az újraszerveződő csapatában Széles Zoltán számítana a még csupán 18 esztendős Fenyő Noah játékára is, és ezért nem árt a két fiatal játékos érdekében a szorosabb együttműködés.

Fenyő Noah neve itthon nem véletlenül ismeretlen.

Németországban született, egy magyar csellista és egy német hegedűművésznő gyermekeként, ott is nevelkedett, tízéves kora óta az Eintracht játékosa, és bár a magyar korosztályos válogatottakban folyamatosan pályára lépett, ez nem elég a közismertséghez. Pedig jelenleg előrébb tart, mint az egy évvel idősebb Lisztes Krisztián, aki eddig a közelébe sem jutott az első csapatnak, és a kölcsönadását fontolgatják, Fenyő Noah viszont már többször is tagja volt a Frankfurt meccskeretének, és nem a debütálás ténye, hanem csak az időpontja kérdéses.

Lisztes azonban a nagyobb név itthon, mi, újságírók érthetően rá összpontosítottunk, és így kerekedhetett ki a látogatásból az, hogy az MLSZ segíteni akar a negyedosztályú tartalék csapatban ragadt ifjú tehetségen, Szélesi Zoltán ezért ment Frankfurtba. Pedig ha tényleg ez a szándék vezérelte volna, az igen szánalmas lenne, valószínűleg szóba sem álltak volna vele, egész egyszerűen a topliga szintű profi futballban életszerűtlen, hogy valaki bármilyen okból protekciót kérhetne és kaphatna egy ilyen szituációban. Fenyő a német labdarúgás közegében nevelkedett, Lisztes a magyaréban – utóbbi jövője azon múlik, hogy képes lesz-e a kettő közötti szakadékot rengeteg munkával áthidalni. Nincs semmi és senki más, ami segíthetne rajta.