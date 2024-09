Nora Mörk felfüggesztette a pályafutását. A Győrből is jól ismert, a világ legjobb kézilabdázói közé tartozó 33 éves norvég klasszisnak testileg és lelkileg is pihenőre van szüksége, ezért határozatlan időre kikerült a dán Esbjerg keretéből. A klubja az olimpia után megpróbált neki kis pihenőt adni, majd keveset edzett és keveset játszott, ám most kénytelen időt adni neki, hogy testileg és lelkileg rendbe jöjjön.

Csak néhány napos az a hír is, hogy a Manchester City spanyol sztárja, a friss Európa-bajnok Rodri elárulta, hogy a sűrű és embertelen versenynaptár miatt már komolyan felvetődött a labdarúgók körében a sztrájk gondolata is; az öt európai topliga közül pedig négy, az angol, a spanyol, a német és az olasz támogatásával a hivatásos labdarúgók érdekvédelmi szervezete, FIFPro október 14-én panaszt nyújt be a FIFA ellen a jövő nyári klubvilágbajnokság miatt az Európa Bizottságnál, miután ezt már megtette a brüsszeli legfelsőbb bíróságnál is.

Nem kell az átlagosnál nagyobb empátia ahhoz, hogy az okokat megértsük. Már korábban is gondot okozott, hogy a megerőltető klubsorozatok után a játékosok fáradtan érkeznek a válogatottakba, és ezt megsínyli a világ- és Európa-bajnokságok színvonala – utóbbinak ezen a nyáron tanúi is lehettünk –, a naptár alig hagy időt a pihenésre, a regenerációra. Néhány beszédes adat sokat elárul arról, hogy miről is van szó: tavaly júniusban a Real Madrid csillaga, Jude Bellingham még nem volt húszéves, és már 14 445 játékpercet tudhatott a háta mögött a felnőtt futballban, David Beckham esetében ez a szám ugyanebben a korban 829-re rúgott, Wayne Rooney 10 989-nél tartott, a francia Kylian Mbappé pedig 20 éves korára 37 százalékkal több időt töltött a pályán, mint Thierry Henry tette ugyanennyi idősen.

Sok tanulmány és a józan ész is azt mondja, ez bizony óhatatlanul idő előtti kiégéshez, több sérüléshez és rövidebb karrierekhez vezet. Ennek ellenére a FIFA azt mondja, ez csak a legjobbakat érinti, akik érdekeltek minden sorozat hajrájában és persze válogatottak is, az átlagos futballisták elviselhető terhelést kapnak. És egyébként is, ezek a sztárok annyi pénzt keresnek naponta, mint az átlagemberek egy év alatt, azaz pofa be, és tegyék a dolgukat. Csakhogy a sok pénztől például Nora Mörk sem válik géppé, ahogyan a futballisták sem.

De, ami a lényeg: ki az ördög kíváncsi az átlagos futballistákra?

A közönségnek a sztárok kellenek, ők nemcsak kapják, hanem hozzák is a pénzt, és ha őket tönkreteszik, az az üzletnek is sokat árt.