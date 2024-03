Dibusz Dénest nagyon sokan kedvelik és szeretik. Pontosan tíz éve, hogy tehetséges pécsi gyerekként betoppant a legsikeresebb magyar futballklubhoz, s azóta szinte mindent megnyert a Ferencvárossal, amit lehetett. Hatszor volt már magyar bajnok, négyszer szerezte meg a zöldekkel a Magyar Kupát, nyert Ligakupát, Szuperkupát, a nemzetközi porondon is megmutatta magát, és a magyar válogatottnál is rendszeresen számítanak rá. Jó kedélyű, ha kell bohókás, igazi csapatember, akinek a helyén van a szíve – ezt mondják róla.

Pusztai Dánielt is nagyon sokan kedvelik és szeretik. A Tolna vármegyei fiatalember négy éve, Decsről igazolt a Kakasd SE-be, ahol 15 éves kora ellenére olyan teljesítményt nyújt, hogy sok helyi és régiós szakember figyelmét is felkeltette már. A Fradinak még nem szúrt szemet, de ki tudja, talán ez az idő is eljön… Imádja a futballt, él-hal érte, ahogy az edzője mondja, szinte minden percét a pályán tölti, mert szeretne olyan kapussá válni, mint amilyen a példaképe, Dibusz Dénes.

Dibusz Dénes jelenleg a magyar válogatottal készül Telkiben, hogy pályára lépjen a nemzeti csapat két soron következő felkészülési meccsén, pénteken a törökök, jövő kedden pedig a koszovóiak ellen – a telt házas Puskás Arénában. És készül második Európa-bajnokságára (a 2016-os Eb-n is kerettag volt), amelynek során a magyar válogatott nyáron a németekkel, a skótokkal és a svájciakkal csap össze a csoportkörben.

Pusztai Dániel eközben otthon lábadozik. Még egy hónapja sincs, hogy súlyosan megsérült. A bölcskeiek elleni korosztályos bajnokin olyan szerencsétlenül ütközött az ellenfél támadójával, hogy szó szerint beszakadt a homloka. Edzője rohant be a pályára a földön elterülő fiatalhoz, majd érkezett a mentőautó, és szirénázva száguldott vele a kórházba. Ma ez már múló emlék, Dani egyre jobban van, s már azt tervezi, hogy visszatér, hogy újra magára húzza csapata mezét, és újra együtt ünnepli majd a győzelmeket a társaival, a barátaival.

Dibuszt nemcsak a pályán mutatott teljesítménye miatt szeretik.

Sokszor bizonyította már segítőkészségét, emberi nagyságát. Pusztai Dániel története az ő fülébe is eljutott – pécsi gyerekként fél szemét azért rajta tartja a szomszéd vármegyén –, s pár nappal ezelőtt videóban üzent. Erőt és kitartást kívánt, s mielőbbi visszatérést.

A videó nem volt hosszú, pár másodperc csupán, de Daninak nagyon sokat jelentett. Mondhatni, hogy szinte mindent. A foci nem csak egy játék, több annál!

Köszi, Dénes!