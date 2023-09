A birkózók vasárnap véget ért belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságára válogatottunk úgy utazott el, hogy a cél két-négy kvóta megszerzése, és ez alapján a minimumtervet sikerült teljesíteni. Ám a révbe ért két versenyzőnk majdnem a maximumot hozta. Az ötkarikás műsoron levő súlycsoportokból öten biztosíthatták a helyüket a jövő évi párizsi játékokon, a szabadfogás 65 kilogrammos súlycsoportjában ezt színeinkben Muszukajev Iszmail arany-, a kötöttfogású 87 kg-ban Losonczi Dávid ezüstéremmel tette. (Lett még egy második helyünk, a kötöttfogású 72 kg-ban Fritsch Róbert révén, ám ő nem olimpiai súlycsoportban szerepelt.)

Hirtelen sokan kezdték el firtatni, mennyire is tekinthetjük a miénknek Muszukajev aranyát. Ám a fanyalgók közül vajon hányan tudják, hogy az Oroszországból honosított, dagesztáni születésű birkózó 2019 óta magyar színekben versenyez? S, hogy azóta kétszer volt vb-bronzérmes, a tokiói olimpián ötödik lett, tavaly pedig megnyerte a budapesti Eb-t? A 30 éves Muszukajev a szerb fővárosban öt meccset nyert, legyőzte a regnáló olimpiai bajnok japánt és a címvédő iránit is, s a párizsi olimpia legnagyobb esélyesévé lépett elő.

Nem sokon múlt, hogy a kötöttfogás 87 kg-os súlycsoportjában a még csak 23 éves Losonczi Dávidról is ezt mondhassuk. Tavaly már bronzérmes volt a vb-n, most pedig úgy jutott be a döntőbe, hogy ugyancsak nívós ellenfelek ellen sorrendben 8–0-ra, 8–0-ra, 6–1-re és 10–0-ra nyert. A fináléban a török Ali Cengiz ugyan 7–1-re elhúzott tőle, azonban versenyzőnk egy remek kontrakcióval két vállra fektette. A mérkőzésvezető kétszer is jelezte a tust, de a döntéshozó triumvirátus másik két tagja közül egyik sem, a szőnyegelnök és a pontozóbíró sem hagyta jóvá. A török 45 másodperc kapálózás után aztán kimenekült a szorult helyzetéből, és 8–7-re győzött. Hiába tüntettet a közönség, ő lett a világbajnok.

Sokatmondó, hogy még a Nemzetközi Birkózószövetség szerb elnöke, Nenad Lalovics is odament versenyzőnkhöz és elnézést kért tőle.

A magyar szövetség fatális bírói hibáról beszél, csalást sportszerűen nem emleget – sokakkal ellentétben.

És Losonczi Dávid is sportemberi nagyságról tett tanúbizonyságot, amikor azt fejtegette, hogy a történtek pozitív oldalát nézi, a megszerzett kvótát, a valóra vált álmát, hogy jövőre a világ legnagyobb sporteseményén képviselheti Magyarországot. S azért dolgozik tovább, hogy Párizsban az ezüstből arany legyen.

Ezzel a hozzáállással talán még több szimpatizánst szerzett, mint ha aranyat nyert volna.