Szoboszlai Dominik immár nem csupán Magyarországon, hanem Liverpoolban is, sőt az egész világon sztár.

Válasszuk ketté a dolgot: a labdarúgásra és a médiára. Már az első impulzusok is sokat ígértek. Hetvenmillió eurót még a Liverpool sem fizet bárkiért, Jürgen Klopp rögtön az első napokban szuperlatívuszokban beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról. Aztán jöttek az edzések és a felkészülési meccsek. Szoboszlai a második legjobb eredményt érte el az állóképességi teszten, bejárta egy videó a világot, amikor edzésen, csak a poén kedvéért mértani pontossággal tekeri a labdát a pipába a társak elismerését is kiváltva.

A Liverpool öt edzőmeccset játszott, Szoboszlai csak egyet hagyott ki kisebb sérülés miatt, rögtön az elsőn kezdő volt a Karlsruhe ellen. A legnagyobb felhajtás természetesen a Bayern München elleni gálát övezte (amelyet a bajorok nyertek meg 4-3-ra), a legfontosabb viszont az utolsó volt. Hétfőn a Darmstadt ellen már a legjobbnak vélt tizenegy kezdett. Az csak hagyján, hogy benne Szoboszlai­val. A mi hősünk még csak nem is klasszikus irányítóként, hanem lényegében kötetlen szerepkörben futballozott, körülbelül olyan szabadságot élvezve, mint Kevin de Bruyne a Manchester Cityben, bár Pep Guardiola még a belga klasszis feladatát is igyekszik behatárolni, miként arról a Real Madrid elleni BL-meccsen esett összeszólalkozásuk is árulkodik. Szoboszlai élt a lehetőséggel, jól osztogatott és szögletből adott egy szép gólpasszt, bizonyítva, hogy anno a németek ellen Szalai Ádám lábára sem véletlenül varázsolta rá a labdát ugyanígy. A 3-1-es végeredményt jelentő találat után Jürgen Klopp lehozta a sztárokat: Szalah-t, Van Dijkot, Konatét, Jotát – és Szoboszlait. Nem is kérdés, Klopp kulcsszerepet szán a magyar futballistának.

S akkor nézzük a másik oldalt.

Amióta Szoboszlai aláírt, lényegében nem telt el nap úgy, hogy ne történt volna vele valami, helyesebben, bármi történik vele, abból hír lesz.

Az elmúlt hetekben a Liverpool honlapján felül nemzetközileg ismert médiumok egész sora készített vele interjút. Az Oh My Goal érdeklődésére elmondta, hogy noha Messi kiváló szabadrúgáslövő, magát nem tartja rosszabbnak nála. S emiatt senki sem kezdte cikizni őt! A minap az Athletic nevű lapnak mesélt gyerekkora titkairól. A jellemzően angol nyelvű írásokat természetesen a magyar sajtó rendszeresen átveszi. S nem fordítva történik.

Szoboszlai nekünk a legfontosabb, de már rég nem csak a miénk. S ez még mindig csupán a kezdet.