Székesfehérvár–Mezőkövesd 96-16. Ez nem egy egyoldalú kosármeccs eredménye, hanem két település lélekszámának az összevetése, ezer fővel szorozva. Óriási különbség. A két város futballmúltja közötti legalább ekkora. A jelen azonban egészen mást mutat: mindössze kétpontnyi differenciát, ráadásul azt is a kövesdiek javára.

Akik kilencedikek az NB I-es tabellán, és ezzel – legalábbis szerintem –, nincs semmi gond. Éppen ellenkezőleg, sokkal inkább bravúr, hogy képesek voltak kétszer is feljutni az első osztályba, és 2016 óta őrzik elit tagságukat. Nem is akárhogyan, a 2019/20-as kiírásban egészen a negyedik helyig, a dobogó tövéig hatoltak. Ha idén is bennmaradnak, azt erejükön és lehetőségeiken felüli produkciójuk, vagányságuk mellett megköszönhetik a Fehérvár FC-nek is, amellyel vasárnap este alsóházi rangadót vívtak. Amit azért még szokni kell.

Éveken át érvényes volt ugyanis a tétel, amely szerint a Ferencváros és a Videoton (a Fehérvár „legénykori” neve) kettős párviadalban küzd az aranyért, míg a többiek mind a kiesés elkerüléséért hajtanak, és akinek ez a legjobban sikerül, az lesz a harmadik. Az egyik fél azonban e versenyből kilépett, így lett idén a Fradi „háborítatlanul”, zsinórban ötödször bajnok, miközben

a Ferencvároshoz mérhető anyagi, szakmai lehetőségekkel bíró Fehérvár egészen más utat járt be, a rossz irányba, lejtmenetben szállt be a páternoszterbe.

2018-ban még első volt, 2019-ben és 2020-ban második, 2021-ben harmadik, 2022-ben már csak negyedik, majd a lassú ereszkedést szabadesés váltotta fel.

Amelyet vasárnap a Mezőkövesd ellen kellett és lehetett volna megállítani. Minden adott volt hozzá: hazai pálya, nem túl acélos, kezdetben riadt rivális, kapitálisat hibázó vendégkapus, végül, 1–1-nél, a 90. percben még egy büntető is. Amelyet Kenan Kodro az égbe bombázott.

Jelképes, átvitt és általános értelmű rontás volt ez; úgy tűnik, nincs az a lehetőség, amellyel a Fehérvár élni tudna. A 11., kieső helyre süllyedt csapat legutóbb március 18-án szerzett három pontot, azóta hat forduló pergett le, és hátravan még három: a Puskás Akadémia és a Vasas ellen idegenben, kettejük közt a ZTE ellen otthon. A túlélésért valószínűleg legalább kettőn győzni kellene.

Természetesen egyik mérkőzés sem nyerhetetlen. Az NB I-ben régóta nincs is ilyen. A gond az, hogy a Fehérvárnak már nyerhető sem igen akad. És a veszélyt eddig sem az ellenfelek jelentették számára. Hanem saját maga.