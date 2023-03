Parádés hétvégéje volt a magyar vívásnak, három aranyéremmel és egy bronzzal a világkupa-versenyekről. Budapesten férfikardban egyéniben Szilágyi Áront koronázták meg, csapatunk harmadikként zárt, Nankingban a női párbajtőr vk-n Kun Anna győzött, Buenos Airesben pedig a férfipárbajtőrözők csapatversenye után a Nagy Dávid, Andrásfi Tibor, Koch Máté, Keszthelyi Zsombor összeállítású együttesünk állhatott fel a dobogó tetejére. A csapat átlagéletkora 22,25 év, a Magyar Vívószövetség beszámolója szerint valószínűleg minden idők legfiatalabb négyese nyert világkupát. (De a sérülése miatt most hiányzó olimpiai ezüstérmes, vb-1. Siklósi Gergely is csak 25 éves). Kun Anna először győzött világkupán, Szilágyi Áron viszont a vk - és Grand Prix-versenyekről a 13. trófeáját gyűjtötte be, és a mostani két okból is különleges.

Háromszoros olimpiai bajnokunk, aki tavaly egyéniben világbajnok is lett, szombaton a BOK-csarnokban úgy nyerte meg a döntőt az egyik legnagyobb riválisa, a grúz Sandro Bazadze ellen, hogy 11–14-ről fordított 15–14-re! Ám nem csak emiatt marad emlékezetes az asszó. A közepe táján a grúz 8–4-re vezetett, és újabb egyértelmű találatot adott, meg is fordult, mint aki jól végezte a dolgát, de a gép nem jelzett. Így Bazadze, akinek már volt egy sárga lapja, a szabályoknak megfelelően a kifordulás miatt pirosat kapott, Szilágyinak pedig beírtak egy tust. Olimpiai bajnokunk igazságérzete azonban tiltakozott, a következő akciónál látványosan hagyta, hogy ellenfele megvágja. „Sandro egyértelműen eltalálta a sisakomat. Látta a bíró, tudtuk mindketten, de nem jelzett a gép. Számomra természetes volt, hogy visszaadom a tust” – mondta utóbb.

Fair play-díj után kiáltó cselekedet, és rögvest meghallgatásra talált. A nemzetközi és a magyar fair play bizottság elnöke történetesen Kamuti Jenő, kétszeres olimpiai ezüstérmes tőrvívó, aki maga is ott volt a csarnokban. A Magyar Olimpiai Bizottság fair play bizottsága pedig hétfőn úgy döntött, hogy Szilágyi Áront a cselekedet kategóriában jutalmazza majd.

Klasszisunk egy igen komoly verseny döntőjében tetemes hátrányban volt, de lemondott az „ajándék” tusról, nem foglalkozva azzal, ezen is múlhat az, hogy hazai pályán veszít. Visszacsempészett valamit a régi idők vívásából, az úriemberek sportjából, amikor még az is magától értetődő volt, ha a felek magázták egymást a páston. Az aranyakon túl Szilágyi Áron ezért is igazi példakép.