A 2021-re csúszott 2020-as tokiói olimpián a három legeredményesebb sport­águnk a kajak-kenu (3 arany, 2 ezüst, 1 bronz), az úszás (1 arany, 2 ezüst) és a vívás (1 arany, 1 ezüst, 1 bronz) volt; s mivel mindháromban túl vagyunk az idei világbajnokságon, érdemes összehasonlítást tenni. A hazai vizes vb-n Milák Kristóf a tokiói első és második helye után most két aranyat hozott össze (100 és 200 pillangó), a Lupa-tavon viszont a nyílt vízi úszásban a második és a harmadik helyünk nem ötkarikás számban született. S ugyan a két arany több mint az egy, hiányérzetünk mégis maradt, mert az új hullám képviselőinek nem jött össze az áttörés. (No persze a vizes vb-n az igazán fájó az volt, hogy férfi vízilabdázóink a 7. helyen zártak.)

A kairói vívó-vb-n Szilá­gyi Áron az olimpia után újra győzni tudott kard egyéniben, férfi kardcsapatunk a tokiói bronzérmét ezüst­éremre fényesítette, és beesett egy olyan arany, amire nem számítottunk: női kardcsapatunk győzött, amelyben Katona Renáta 27, Pusztai Liza 21, Szűcs Luca és Battai Sugár 19 éves – itt kivágták a rezet a fiatalok.

Kajak-kenuban a vasárnap véget ért kanadai vb-n négy arany-, egy ezüst- és hat bronzérmet szereztünk.

Az ötkarikás számokban két arany és egy bronz jött össze, ami még úgy is kevésnek tűnik, hogy legjobb női kajakosaink kihagyják az évet. Kopasz Bálint Tokió után újra megnyerte a királyszámot, a K–1 1000-et, első lett Nádas Bencével K–2 500-on, olimpiai számban a bronzot az egyaránt 21 éves Bragato Giada és Nagy Bianka szállította C–2 500-on. Ugyanakkor a tíz olimpiai szám közül négyben – női C–1 200, férfi C–1 1000, női K–2 500, férfi K–4 500 – a mieink a döntőbe sem jutottak be. Férfi kajaknégyesünk betlije azért is kellemetlen, mert az olimpiai kvalifikáció szempontjából ez a legfontosabb szám, jövőre a duisburgi vb-n ebben a számban értelemszerűen négy kvótát lehet majd szerezni.

A Tokióban aranyérmes női négyesünk tagjai – Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra – kihagyták a vb-t, s az egyértelmű, hogy a párizsi olimpia után ők így már nem állnak össze. Ám egyelőre nem látjuk, hogy kik ülhetnek a helyükre. A kajak-kenu vb-n mindenesetre a szokott éremeső megvolt, ha pedig a három sikersportágunkat együtt nézzük, akkor az olimpiai öt aranyból (Tokióban a hatodik magyar győzelmet a már visszavonult birkózó Lőrincz Tamás szerezte) a világbajnokságokon hat lett. Nagy kérdés, hogy Párizsban sikerül-e majd ötről hatra jutnunk.