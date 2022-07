A francia labdarúgás kirakatcsapata, a Paris Saint-Germain évek óta üldözi a Bajnokok Ligája-trófeát. Mert a hazájában többnyire egyeduralkodónak számító együttesbe túl sok pénz öltek ahhoz a befektetők, hogy a nemzetközi porondon ne szerepeljen kimagaslóan és eredményesen. Ez az ő esetükben a BL megnyerését jelenti. Két esztendeje ugyan bejutottak a fináléba, ám ott elbuktak. Azóta még ezt a szintet sem sikerült megütnie a fővárosi gárdának.

Nem csoda, hogy a klub elnöke, Nasszer al-Khelaifi megelégelte ezt a fajta kudarcsorozatot.

A társaságba feccölt több száz millió eurókat ugyanis, úgy tűnik, egyelőre mintha egy feneketlen kútba dobnák a tulajdonosok. Így azután útilaput kötöttek a párizsiak mestere, Mauricio Pochettino talpa alá. Holott az argentin szakember már bizonyította kvalitásait. Igaz, egy másik csapatnál. Hiszen a Tottenham Hotspurrel, amely jóval szerényebb lehetőségekkel rendelkezett és rendelkezik, mint a párizsiak, szintén BL-döntőbe verekedte magát. Ám ez az Eiffel-torony árnyékában kevés...

A PSG a 2020-as Bajnokok Ligája döntőjében kudarcot vallott, pedig olyan nevek fémjelezték az együttest, mint Neymar, Di María és Mbappé. Az elbukott finálét követően a franciák mégis magukhoz tudták édesgetni Messit, Icardit meg Wijnaldumot. Ennek ellenére a diadal tavaly és idén is elmaradt. A siker helyett továbbra is csak folytak el az eurómilliók, és ne feledjük, Pochettino elbocsátása sem lett, nem lesz filléres mulatság.

Az argentin helyére érkező Christophe Galtier a Lille-lel bajnokságot nyert, legutóbb pedig a Nice gárdáját vezette ki a nemzetközi porondra. A kérdés csak az, a kényeskedő sztárokkal miként boldogul majd az új vezetőedző, illetve mennyi türelmet kap arra, hogy a PSG-t végre az európai labdarúgás trónjára ültesse. Merthogy egy ekkora büdzsével rendelkező topcsapatnál nem igazán lehet más a cél, mint a BL-siker.

Ameddig ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok, addig továbbra is fájó seb a párizsiak lelkén az, hogy legnagyobb hazai ellenlábasuknak, az Olimpique Marseille-nek van BEK/BL-trófeája. A kikötőváros együttese majd harminc esztendeje, az először Bajnokok Ligája néven kiírt egykori BEK-serleget hódította el, és így továbbra is az egyetlen francia BL-győztes társaság. Miközben a párizsiak a legrangosabb kupában elért második helyezésükkel csupán a Stade Reimst, a St. Étienne-t, valamint a hercegség gárdáját, az AS Monacót követik a sorban.