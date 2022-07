A magyar válogatott ötödikként zárt a vasárnap befejeződött portugáliai férfikézilabda junior-Európa-bajnokságon, ez minden idők harmadik legjobb eredménye e korosztályban az 1998-as bronzérem és 2004-es negyedik hely után. Öt győzelem mellett (az „áldozatok” sorrendben: Szlovénia, a Feröer szigetek, Portugália, Németország, végül az ötödik helyért vívott párharcban Franciaország) két vereséget szenvedtek a fiúk, az elsőt Dániától, a másodikat Spanyolországtól. Mivel a spanyolok megnyerték a tornát, mondhatjuk, ez igazán belefért, ám aki látta a meccset, tanúsíthatja, hogy csapatunk alig maradt el képességekben a későbbi aranyérmestől, csakhogy számos, ki nem kényszerített hibát vétett. A nyolcadik helyen lehorgonyzott dánoknál az első félidőben egyértelműen jobbak voltak a mieink, ám szünet után az Eb mélypontját produkálták. Az a két pont pedig éremközelbe emelhette volna őket.

Az ötödik hely, az összkép, a játékosok egyéni képessége és teljesítménye így is mindenképpen reményteli. Az utánpótlásversenyeken elért sikerekről persze többször is bebizonyosodott, hogy – a reklámszöveget kifordítva – azok inkább ígéretek, mintsem biztosítékok. Ennek aktuális példája Háfra Noémi esete. A 2018-ban, Debrecenben a junior-világbajnokságon diadalmaskodó válogatottunk kulcs­embere volt, a torna all-star hetesébe is beválasztották, fél évre rá a felnőtt-Európa-bajnokságon robbant be a nagyok közé, ám aztán sajnos lejtmenetbe kapcsolt, miután elhagyta a Ferencvárost, fényesre koptatta a győri kispadot, az előttünk álló idényt pedig dániai „száműzetésben” – szebben mondva kölcsönben – tölti.

Ha a kétely helyett ismét a remény felől közelítünk, azt látjuk, hogy az 1998-as junior-Eb-n harmadik magyar keretből később hatan – Nagy László, Buday Dániel, Herbert Gábor, Józsa Máté, Laluska Balázs, Frey Tamás – a felnőttválogatottságig jutottak, utóbbi kivételével a többiek világversenyen is szerepeltek. A 2004-es gárdából kereken tízen verekedték be magukat a felnőtt nemzeti együttesbe: Bakos György, Grebenár Gábor, Gulyás Péter, Mikler Roland, Nagy Kornél, Putics Barna, Sándor Ákos, Schuch Timuzsin, Szalafai Gábor, Zubai Szabolcs. Közülük nyolcan jártak vb-n vagy Eb-n, öten olimpián.

Portóban ötödik juniorjainknak – és természetesen a sportágnak – hasonló folytatást kívánunk, azzal megfejelve, hogy felnőttviadalon is nyerjenek helyosztót a franciák ellen! Az ugyanis az ellenfelet ismerve nem az ötödik pozícióért zajlik majd.