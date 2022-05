A hetvenes években még azonos béketáborba tartoztunk Romániával, ám ez sem jelentett akadályt szomszédainknak, hogy egy-egy náluk rendezett sporteseményen – elsősorban válogatott focimeccsen –, ha mi voltunk az ellenfeleik, kifütyüljék a magyar himnuszt. Az akkori hivatalos szervek csak ímmel-ámmal igyekeztek megakadályozni a provokációt, teszem hozzá, fordított esetben is hasonló volt a helyzet, a magyar drukkerek reakciója…

Aztán, amikor Kelet-Közép-Európára is rátört a demokrácia, sokan bíztunk a legújabb kori kiegyezésben, hogy hosszú idő után megbékélünk a szomszédainkkal. Az álmok azonban gyorsan szertefoszlottak. A legtöbbjükkel szemben olyan mélyen gyökerezik a kölcsönös ellenszenv, hogy talán századok kellenek a normális viszony kialakulásához, a vélt és valós sérelmek elfeledéséhez. A hivatalos politika ugyan folyamatosan szajkózta a megbékélést, ám a sportpályákon rendre elszabadultak az indulatok, szinte mindegy volt, hogy Bukarest, Budapest vagy Pozsony volt a helyszín.

Gondoljunk csak bele, amikor a dunaszerdahelyi Mol Arénában, egy Slovan Bratislava elleni labdarúgó-rangadó előtt tízezer magyar torokból felhangzik az Ismerős Arcok zenekar már-már szerdahelyi himnusszá „nemesedett”, Nélküled című dala! Az ott lévő, ott élő magyarok mindegyike érti, érzi, miről is van szó. És nemcsak a zöld gyepen, hanem a jégen is tapasztaltunk már hasonlót. Amikor Bukarestben szerezte meg a román bajnoki címet a Csíkszereda hokicsapata, több száz csíkszeredai szurkoló zendített rá a Székely himnuszra. Az enyhe kifejezés, hogy ez nem aratott osztatlan sikert a bukaresti drukkerek körében. Ám most, a ljubljanai divízió 1/A jégkorong-világbajnokságon, amikor a magyar közönség – nemzeti együttesünk Románia ellen vívott győztes meccse után – egy emberként énekelte el a Székely himnuszt, ez teljesen kiverte a biztosítékot a román sportvezetők, a szakági szövetség korifeusai körében.

Egyesek hazaárulással vádolják a román válogatott magyar nemzetiségű tagjait, holott ők nem is énekeltek együtt a publikummal, csupán állva hallgatták az anyaországi kórust.

Azt csak óvatosan jegyezném meg, hogy a kellő tiszteletet megadva állták és várták végig a Székely himnuszt válogatottunk honosított finn és kanadai játékosai, miként ellenfelünk román, ukrán és szlovák származású csapattagjai is…

Szerencsére ennél jobb hírünk is van. Jégkorongozóink feljutottak az elit csoportba, és még arra is van esély, hogy jövőre nálunk rendezzék a hokivilág csúcstalálkozóit.