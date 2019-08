Ha a futballisták rámennek a mértékadó Transfermarkt honlapra – márpedig gyanítjuk, hogy ezt gyakran megteszik –, akkor amit legkevésbé szeretnének látni, az a piaci értékük mellett egy lefelé mutató piros nyíl. Ez jelzi kíméletlenül, hogy kevesebbet érnek, mint legutóbb, míg ha többet, akkor egy felfelé mutató zöld nyíl jelenik meg, és a delikvens meg persze a menedzsere elégedetten dőlhet hátra.

Vasárnap az angol második vonalban szereplő Bristol City keretében Nagy Ádám neve mellett júniusi keltezéssel kétmillió eurós összeget láthattunk, és a piros nyilat, a részleteket illetően pedig azt, hogy a válogatottban már 33 alkalommal megfordult, 24 éves középpályás decemberben még 2,5 millió eurót ért. A csúcson pedig, még 2017 júniusában 3,5 milliót. Akkor már egy éve a Bologna játékosa volt. A 2016-os, számunka nagyon szép emlékű franciaországi Eb után került a Ferencvárostól Olaszországba, és az első szezonjában huszonöt mérkőzésen szerepelt a Serie A-ban. A másodikban viszont már csak tizenkettő, a harmadikban tizennégy meccs jutott neki. A január végén kinevezett vezetőedző, Szinisa Mihajlovics nem számított rá, a Bristol City menedzsere, Lee Johnson viszont éppen őt akarta, és a felek nyélbe is ütötték az üzletet. Ha minden igaz, a Bologna kapott 2,5 milliót az angoloktól, és még keresett is a játékoson, mert a Fradinak 1,8 milliót fizetett érte, és Nagy Ádám is jól járt, mert új csapatában játéklehetőséget kap. Mint elmondta, élő szerződésével elüldögélhetett volna még a Bologna kispadján, de neki ez nem pálya.

Egy mérkőzésből nem lenne szabad messzemenő következtetéseket levonni, de most megkockáztatjuk, hogy

a Bristol City is jól járt honfitársunkkal.

Nagy Ádám szombaton a Birmingham City elleni meccsen (1-1) kezdőként végig a pályán volt, 93 százalékos pontossággal passzolt, a kapura is veszélyes volt, a lefújás után pedig Johnson őt emelte ki a csapatából. „Egy pillanatra sem állt meg, nagyszerűen látott a pályán, és okosan építette a támadásokat!” – nyilatkozta a szakvezető, de a Bristol City szurkolói is dicsérték Nagy Ádámot a közösségi oldalakon.

Szóval, az Angliába csütörtökön befutó Nagy Ádám szombaton csapata legjobbja volt, már ez se semmi, és vegyük hozzá, hogy a Bristol Cityben aznap még pályára lépő tizenhárom játékos közül hatot többre taksál nála a Transfermakt. De abból a lekonyuló piros nyílból hamarosan felfelé mutató zöld lehet, és ezzel a bristoli szerződéssel sokat nyerhet Marco Rossi, a magyar válogatott is.