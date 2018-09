Az alábbiakat nem a magyar tenisz jelenleg zajló belviszályáról írom, inkább csak annak kapcsán. (Leegyszerűsítve: éljátékosunk, Fucsovics Márton úgy látja, nem tekinti őt érdemi partnernek a szövetség, ezért mai állás szerint nem lép pályára a csehek ellen a Davis-kupában.) Nem ismerem a közeg belső viszonyait, személyesen a főszereplőit sem, ezért a konkrét ügyben nemhogy ítéletet nem merészelnék hirdetni, még határozott véleményt sem fogalmaznék meg. A mostani azonban nem az első efféle eset, számos sportágban lejátszódott már hasonló, ezért általános következtetések levonhatók.

Először is az:

ha valakit vélt vagy valós méltánytalanság, sérelem ér, csekély kivételtől eltekintve helytelenül dönt és rossz vért szül, ha válaszintézkedésként önkéntesen felfüggeszti a saját alaptevékenységét.

Különösen, ha abban pótolhatatlan. Igaz ez a civil életben is; a bármi ellen tiltakozó pékek vagy sebészek legfeljebb addig élvezik a rokonszenvünket, amíg sütik a kenyeret és műtenek. Onnantól, hogy ezt nem teszik, úgy érezzük, minket büntetnek valamiért, amiben vétlenek vagyunk. A sportban is visszatetsző, ha a vezető nem vezet, az edző nem tart tréninget, a játékos nem játszik, a masszőr nem gyúr, a jegyszedő nem szedi a jegyet, a szurkoló nem szurkol. Még akkor is, ha egyébként teljes egészében vagy nagyrészt igaza van. Ellenpéldaként, Hosszú Katinka a közelmúltban kissé kifordult régi énjéből, exedzője és expárja, Shane Tusup pedig a népszerűtlenségi listákon Matuska Szilveszter hídrobbantó alá küzdötte magát, de „Katka” eközben szakadatlanul úszott, három olimpiai bajnoki cím mellett nyert egy szekérderéknyi további érmet, így egyszerűen nem veszíthetett. Ahogy a vízben, úgy szárazon sem.

Mindezt úgy is fordíthatjuk, bármit is cselekszünk, mindig érdemes és hasznos számot vetnünk azzal, azt kinek, minek az érdekében, illetve kinek, minek ellenére tesszük. Hogy a legegyszerűbb, egyben legvégletesebb képet mutassuk: a bástyákon őrt álló vitéz nem a várkapitányt, hanem a várat, az otthonát, a hazáját védi. Ezért, ha a parancsnok a felére csökkenti a fejadagját, és a létezéséről sem hajlandó tudomást venni, akkor sem az az üdvözlendő reakció, hogy összepakolja a cókmókját és visszavonul a fatornyos falujába.

A sport, a mérkőzés persze játék, nem élet-halál kérdése. Bár Bill Shankly, a Liverpool hajdani legendás menedzsere szerint sokkal több annál.